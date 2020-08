Pasarile flamingo nu sunt de fapt roz

In sistemul digestiv, enzimele descompun carotenoidele in pigmenti care sunt absorbiti de grasimile din ficat si depozitati in pene si piele.Pentru a colora efectiv, carotenoidele trebuie ingerate in cantitati foarte mari. Asta nu este o problema pentru pasarile flamingo, pentru ca ele consuma exclusiv delicatese pline de carotenoizi.Si oamenilor li se pot colora tegumentele intr-o nuanta portocalie, dar pentru asta trebui sa manance foarte multi morcovi (bogati, deasemenea, in carotenoizi).Pentru ca penele pasarilor flamingo isi schimba culoarea datorita dietei, pasarile au nuante diferite de roz - in functie de hrana disponibila in zona in care se afla.Potrivit Britannica , exista patru specii diferite de flamingo, toate originare din America de Sud, care traiesc in populatii de diferite marimi, in zone separate ale continentului. Din aceasta cauza, culorile pasarilor flamingo difera in functie de mancarea disponibila -de la roz mai inchis sau stralucitor, la nuante de portocaliu si chiar rosu. Unele, lipsite de hrana potrivita, nu se coloreaza delo si raman alb pur, asa cum au fost ele lasate pe lume.In captivitate, pasarile flamingo isi pierd culoarea roz a penelor si devin alb-cenusii, daca ingrijitorii nu adauga cantaxantina artificiala in dieta lor.