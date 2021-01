Cum au reusit mai multe persoane din Mehedinti sa aduca statului un prejudiciu de peste 8 milioane de lei din reciclari fictive de deseuri

"La data de 26 ianuarie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul I.P.J. Mehedinti efectueaza 13 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale din Mehedinti, Dolj, Timis si Prahova. De asemenea, vor fi puse in aplicare 8 mandate de aducere", a transmis Politia intr-un comunicat de presa.Actiunea are loc in cadrul unui dosar penal instrumentat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada aprilie 2018-noiembrie 2019, persoanele banuite ar fi creat un circuit financiar fictiv avand ca scop obtinerea unor ecobonificatii pentru activitati nereale de reciclare a 4.148.900 kg. de deseuri din plastic, PET si sticla Astfel, acestea ar fi intocmit documente pentru 7 societati comerciale, consemnand in fals activitati de colectare , transport si predare in vederea reciclarii deseurilor. Documentele ar fi fost predate in vederea obtinerii de bonificatii, determinandu-i pe reprezentantii societatilor sa se sustraga de la plata taxelor datorate bugetului de stat.La activitati participa politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Dolj, Timis si Prahova.Citeste si: