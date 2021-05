Grav incident de mediu in judetul Dolj. O tona de peste mort, gasita pe Lacul Cornu

"In data de 08.05.2021, in jurul orei 11.00, in urma unui apel pe telefonul de urgenta 112, referitor la un incident petrecut la lacul de acumulare Cornu, echipa de permanenta a GNM CJ Dolj s-a deplasat pe acest amplasament de pe raza UAT Orodel, unde a fost descoperita in zona barajului o cantitate de aproximativ 1000 kg pesti morti, in special fitofag.Reprezentantii ABA JIU Serviciul Inspectia Bazinala a Apelor au prelevat probe de apa din zona barajului si de la intrare lac pe piriul Baboia, urmind ca rezultatul analizelor sa fie comunicat in cursul saptaminii viitoare. De asemenea, au fost luate probe de peste de catre reprezentantul DSVSA Dolj pentru efectuarea de analize specifice", a anuntat Garda de Mediu Dolj.Potrivit Garzii de Mediu, pestele de pe luciul de apa urmeaza sa fie inlaturat de angajatii societatii care administreaza lacul."Administratorul societatii a fost invitat la sediul GNM CJ Dolj pentru clarificari privind activitatea desfasurata. A fost impusa masura privind eliminarea pestelui de pe luciul de apa, respectind prevederile legale", a mai anuntat Garda de Mediu.