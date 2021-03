Ministrul Mediului, despre otrava respirata in Bucuresti: "Este inacceptabil ca o capitala sa nu aiba un plan concret pentru reducerea poluarii aerului"

"Am vorbit acum o saptamana ore in sir despre PM10 (particulele in suspensie - n. r.) la sedinta de la Primaria Generala. Au fost cele 6 sectoare prezente si au inceput sa identifice acele masuri prin care acesti indicatori pot fi readusi la nivelul normal. PM 10 provine de cele mai multe ori din praf, din constructii, de pe strada, acolo unde strazile nu sunt spalate.Autoritatile publice locale din Bucuresti vor pregati pana pe 15 martie planul de actiune pentru reducerea poluarii aerului - acest PICA provizoriu care va fi gestionat si coordonat de Primaria Generala - sper sa avem si rezultate si pe acest segment. Este inacceptabil ca o capitala sa nu aiba un plan concret de interventie pentru reducerea poluarii aerului. Acel PICA, care a existat, a fost anulat.In momentul de fata vad o determinare si o atitudine extrem de pozitiva din partea celor sase sectoare si din partea PMB (Primaria Municipiului Bucuresti - n. r.). Cu siguranta lucrurile vor fi schimbate si acolo", a afirmat Barna, intr-o declaratie de presa sustinuta in urma actiunilor de identificare si sanctionare a transportului si depozitarii ilegale de deseuri, arata agerpres.ro Conform ministrului, in 2020, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat decizia de condamnare a Romaniei pentru depasirile a valorii limita pentru indicatorul particulelor in suspensie (PM10) in aglomerarea Bucuresti Tot anul trecut, Comisia Europeana a transmis autoritatilor romane o scrisoare de punere in intarziere avand ca obiect indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor cu privire la nerespectarea valorilor limita pentru dioxidul de azot (NO2).