Planeta se incalzeste mai repede decat au anticipat expertii. Cand se va atinge primul prag critic de temperatura

Acesta este primul prag critic de temperatura stabilit in urma Acordului de la Paris, din 2015, care vizeaza mentinerea incalzirii globale sub nivelul de +2 grade Celsius si, daca e posibil, la +1,5 grade Celsius. Practic, "sansele" ca acest prag sa fie atins in urmatorii 4 ani s-au dublat, dupa ce in urma cu 10 ani in urma aceasta probabilitate era de doar 20%, informeaza BBC, citat de Digi 24 Raportul WMO se bazeaza pe simulari realizate de serviciul meteorologic britanic (UK Met Office) si studii similare realizate in alte 10 tari, inclusiv SUA si China."Ne apropiem de pragul de 1,5 grade - inca nu am ajuns acolo, dar suntem aproape", a declarat pentru BBC meteorologul Leon Hermanson.Cu toate acestea, o depasire pe durata unui singur an a pragului de 1,5 grade C nu va insemna, automat, un esec al Acordului de la Paris, deoarece acest acord incearca mentinerea sub control a incalzirii globale pentru o perioada de mai multi ani, nu doar unul singur.In anul 2021, cresterea temperaturii globale va fi cu circa 1 grad Celsius peste media perioadei preindustrialeConform climatologului Ed Hawkins de la universitatea Reading, pragul de 1,5 grade a fost depasit in doua luni din anul 2016.El spune ca, odata cu incalzirea climatica, vom avea mai multe luni cu crestere de peste 1,5 grade, apoi un an, apoi doi-trei ani la rand si, in cele din urma, fiecare an. Cercetatorul a mai adaugat ca valoarea de 1,5 nu trebuie insa privita ca un "numar magic pe care trebuie sa-l evitam".La finele anului 2020, Serviciul meteorologic britanic a estimat ca temperatura medie globala in anul 2021 va fi cu 0,91-1,15 grade Celsius mai mare, peste media perioadei preindustriale (1850-1900). Astfel, 2021 urmeaza a fi al saptelea an consecutiv cu temperaturi care au fost in general cu 1 grad Celsius mai ridicate decat nivelurile preindustriale.Seria celor mai calzi ani a inceput in 2015, primul an cand temperatura globala a aerului a depasit cu 1 grad Celsius perioada preindustriala (1850-1900). Acordul de la Paris din 2015 vizeaza mentinerea incalzirii planetei sub nivelul de +2 grade Celsius si, daca e posibil, la +1,5 grade Celsius.Pentru a spera in respectarea obiectivului de +1,5 grade Celsius, trebuie reduse emisiile cu 7,6% anual in perioada 2020-2030, potrivit ONU. O cifra similara in scadere a fost masurata in 2020, dar acest lucru a fost determinat de pandemia de COVID-19.