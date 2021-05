16 kilograme de plastic, descoperite in stomacul unei balene cu cioc esuata pe litoralul din Landes, Franta

Cadavrul balenei, care a fost gasit in stare de descompunere sambata pe o plaja de niste trecatori, a fost apoi disecat de doi membri ai retelei nationale pentru monitorizarea animalelor esuate din cadrul Observatorului Pelagis.Pentru Willy Dabin, coordonatorul retelei franceze de monitorizare a esurarilor, prezenta deseurilor se explica prin starea precara de sanatate a balenei, un exemplar femela, care suferea de o boala parazitara ce-i slabise organismul si o impiedicase sa se alimenteze corespunzator.Desi in mod obisnuit balena cu cioc este "un vanator activ", care plonjeaza la o adancime de 1.000 de metri pentru a se alimenta, in special cu calamari, aceasta femela "a fost nevoita sa ramana la suprafata inghitind tot ceea ce i-a trecut prin fata", a adaugat el."Din cauza bolii, a trecut de la statutul de vanator activ la cel de testoasa care inghite plastice pe care le confunda cu meduzele", a exemplificat acesta.Potrivit observatorului, "aceasta gramada de plastic a accelerat probabil moartea cetaceului", cu un interval estimat la cel putin 10 zile."Astfel de deseuri captusesc peretii stomacului si ai intestinului, putand provoca ocluzii si impiedicand nutrientii sa treaca in sange", au mai precizat specialistii.Din punctul de vedere al lui Willy Dabin, absorbtia fragmentelor din plastic "arata o disponibilitate semnificativa a materialelor in oceane", dar ramane un fapt "rar" la mamiferele marine. Circa 2-3% dintre 2.000 de specimene de foci, balene si delfini esueaza in fiecare an pe coastele metropolitane si ultra-marine.Observatorului Pelagis, "problematica" are mai degraba legatura cu fenomenul de "bio-acumulare", care afecteaza si mamiferele marine, atunci cand se alimenteaza cu pesti care au ingerat la randul lor plastic.