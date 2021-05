Ancheta a Politiei Animalelor, in Ilfov. Mai multi cerbi lopatari albi ar fi tinuti captivi pe un fond de vanatoare

"Am aflat informatia ca in Complexul de Vanatoare Pasarea ar exista clandestin un numar de trei cerbi lopatari. Am anuntat Politia Animalelor, am mers la fata locului, insa acolo nu am mai gasit nimic, cu exceptia unei femele de lopatar care era fugarita de caini.Din informatiile noastre, cerbii sunt tinuti cel putin de la inceputul lunii martie. Si am aflat de ei abia acum pentru ca acolo este o incinta imprejmuita, publicul nu are acces, doar asa ca s-a aflat pe surse", a declarat pentru sursa citata un colaborator al Agent Green."Pana in acest moment nu am avut informatia ca ar exista un cerb alb in aceasta padure. In captivitate in padure nu cred ca ar putea sa o faca cineva fara sa fie observat si sa se stie de lucrul acesta", a declarat Constantin Bicu, de la Ocolul Silvic Ilfov.Cercetarile sunt continuate de Politia Animalelor, care a fost sesizata in acest caz.