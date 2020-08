Politia Locala a descoperit zeci de terenuri napadite de ambrozie, in Capitala. 13 dintre acestea sunt in proprietatea unor primarii de sector

Amenzi de pana la 20.000 de lei

Pana in prezent au fost identificate 54 de zone publice unde creste aceasta planta invaziva, foarte alergena. Dintre acestea, 13 locatii sunt pe domeniul public din sectoarele 1, 3 si 5, iar politistii locali s-au adresat primariilor de sector pentru dispunerea masurilor necesare eradicarii acesteia.In cazul celorlalte 41 de terenuri, care sunt private, sunt in curs procedurile de identificare a proprietarilor, astfel incat sa se poata lua cat mai rapid toate masurile pentru indepartarea aceastei plante.In prima faza, proprietarii de terenuri sunt sanctionati contraventional cu avertisment (in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 62/2018) apoi, conform Legii de modificare nr. 129/2020, acestia sunt pasibili de amenzi intre 1.000-5.000 lei (persoane fizice) si 10.000 si 20.000 lei (persoane juridice).In ceea ce priveste parcurile aflate in administrarea ALPAB, pe aceste suprafete se intervine constant, in conformitate cu recomadarile specialistilor cu privire la combaterea ambroziei.In anul 2019, Primarul General, Gabriela Firea , a solicitat modificarea legislatiei in vigoare-Legea nr. 62/2018, astfel incat Primaria Capitalei sa detina atributii de control in acest domeniu si sa poata aplica amenzi. De asemenea, tinand cont de efectele extrem de nocive asupra populatiei, Primarul Capitalei a solicitat si cresterea cuantumului amenzilor.Datorita acestor demersuri, incepand cu data de 18 iulie, prin Legea de modificare nr. 129/2020, Primaria Capitalei si Politia Locala a Municipiului Bucuresti au primit atributii in acest sens si astfel controalele au fost demarate in perioada imediat urmatoare, astfel incat aceasta buruiana sa poata fi eradicata in cel mai scurt timp. Si cuantumul sanctiunilor a fost marit, acesta fiind inital de 750-5.000 lei (persoane fizice) si 5.000-20.000 lei (persoane juridice).Citeste si: