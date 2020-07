Populatia de koala din statul australian New South Wales, pe cale de disparitie

, de-a lungul a multor decenii, pe teritoriul NSW, statul australian cel mai dens populat.Sezonul prelungit al incendiilor de vegetatie, alimentat de conditii secetoase si care a luat sfarsit la inceputul acestui an, a fost totodata devastator pentru animale, distrugand circa un sfert din habitatul de pe teritoriul acestui stat australian, iar in unele locuri procentul de distrugeri a urcat pana la 81%."Dovezile nu ar putea fi mai evidente", se afirma in acest raport de 311 de pagini.".Raportul, comandat de un comitet parlamentar format din membri afiliati mai multor partide, face 42 de recomandari, printre care un, care sa prioritizeze protejarea acestei specii atunci cand se planifica dezvoltarea urbana, precum siCu toate acestea, raportul nu a reusit sa recomande in mod unanim un moratoriu in ceea ce priveste defrisarea padurilor autohtone din fondul public, se mai precizeaza in document.Stuart Blanch, manager in domeniul defrisarii si reabilitarii in cadrul World Wide Fund for Nature (WWF) Australia, a facut un apel la autoritatile guvernamentale pentru a tine cont de recomandari si pentru a consolida activitatile de protejare a habitatului acestor animalele."WF face apel la premierul din NSW pentru modificarea legilor defectuoase din domeniul defrisarilor in scopul protejarii habitatului koala, cresterea semnificativa a finantarilor destinate fermierilor care actioneaza pentru conservarea copacilor in teritoriile unde traiesc koala si inlocuirea exploatarii padurilor cu actiunea de plantare a acestora", a precizat Blanch intr-un comunicat.Prim-ministrul statului New South Wales, Gladys Berejiklian, a declarat marti in fata reporterilor ca guvernul sau a facut deja o serie de investitii pentru a proteja animalele.