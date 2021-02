Premiera in istoria hotilor de lemn de pe Valea Trotusului. Un camion supraincarcat s-a intors in padure sa descarce bustenii incarcati ilegal

"Nici mai mult, nici mai putin, boss"

Cat inseamna 6 mc?

Postarea lui Andrei Ciurcanu

Este vorba de un camion incarcat cu 32 de metri cubi de bustean, dar care a declarat in scris ca transporta doar 26 de metri cubi.SUMAL 2.0, cel mai important sistem de urmarire a materialului lemnos, a intrat in functiune in noaptea de 30 ianuarie. "Implementarea noului SUMAL descurajeaza taierile ilegale de lemn si aduce beneficii multiple pentru intreg sectorul silvic", anunta Ministerul Mediului. Andrei Ciurcanu povesteste scena in care agentii de la ocol verifica transportul."Agentul economic punea mana pe inima si spunea ca in camion sunt 25 de metri cubi masurati cu manuta lui. "Nici mai mult, nici mai putin, boss".Descarcat fir cu fir din camion, agentul a inceput sa se ingalbeneasca atunci cand cei 26 de metri de bustean au ajuns jos, dar in camion mai ramasesera vreo 15 busteni", povesteste Andrei Ciurcanu. Ce inseamna 6 metri cubi de lemn de bustean nedeclarati la nivel national, unde sunt mii de agenti comerciali care exploateaza si transporta busteni de la padure si sunt emise in medie peste 8.000 de avize zilnic?"Daca doar 200 dintre avize (adica 2,5%) transporta 6 mc fara sa-i declare, de cel putin doua ori pe saptamana, asta inseamna peste 100.000 de metri cubi de lemn pe an lemn nedeclarat si nefiscalizat.Ca imagine de ansamblu anul trecut Politia a indisponibilizat putin peste 80.000 de mc. In toata tara!", conchide Andrei Ciurcanu. Care erau sansele ca unul dintre primii hoti de lemne prins cu aplicatia Sumal 2.0 sa fie de la mine de acasa, din judetul Bacau! Mai exact din Ghimes, pe Valea Trotusului, o zona praduita de toti - hoti mari si mici, la care se adauga Hrebenciuc si Omar Hayssam Mai exact ce s-a intamplat - un bagabont s-a dus la padure si a incarcat un camion cu 32 de metri cubi de bustean, dar a declarat in scris doar 26. A facut fotografiile la camionul incarcat, le-a urcat in sistem, a primit cod si s-a dus la depozit. Atentie, legal!Avizul alaturat fotografiilor si cantitatii declarate au ridicat suspiciuni angajatilor de la ocol, care si si-au dat seama ca ceva este in neregula. Asa ca s-au dus imediat la agentul economic la gater, exact cand acesta intrase cu camionul in curte.Juraminte peste juraminte, tatal nostru, Sf Petru si Sf Maria. Agentul economic punea mana pe inima si spunea ca in camion sunt 25 de metri cubi masurati cu manuta lui. "Nici mai mult, nici mai putin, boss'"Descarcat fir cu fir din camion, agentul a inceput sa se ingalbeneasca atunci cand cei 26 de metri de bustean au ajuns jos, dar in camion mai ramasesera vreo 15 busteni.Si uite-asa, pentru prima data in istoria hotilor de lemn din Ghimes si de pe Valea Trotusului, hotul s-a intors la padure cu lemnul incarcat in plus, ca sa-l descarce inapoi in rampa primara, pentru ca cei de la Ocol au fost "baieti" si nu au chemat politia. Au vrut sa-l invete cu binisorul pe agent ca nu mai merge ca-n trecut! Ramane de vazut daca merge numai cu vorba buna!Imaginati-va acum ce inseamna 6 mc de lemn de bustean nedeclarati la nivel national, unde sunt mii de agenti comerciali care exploateaza si transporta busteni de la padure si sunt emise in medie peste 8000 de avize zilnic. Daca doar 200 dintre avize (adica 2,5%) transporta 6 mc fara sa-i declare, de cel putin doua ori pe saptamana, asta inseamna peste 100.000 de metri cubi de lemn pe an lemn nedeclarat si nefiscalizat. Ca imagine de ansamblu anul trecut Politia a indisponibilizat putin peste 80.000 de mc. In toata tara!Povestea arata pe de o parte de ce este nevoie de un sistem de trasabilitate, dar pe de alta parte arata si slabiciunile Sumal 2.0, pe langa multele sincope. A fost nevoie de un factor uman ca sa identifice ca volumul incarcat si fotografiat nu se "pupa" cu volumul din aviz.Sistemul este insa perfectibil si cred ca daca se vrea, in viitor se va putea include in Sumal 2.0 o aplicatie care estimeaza volumul lemnului in functie de numarul de busteni incarcati si fotografiati. Aplicatii deja exista si daca altii o fac, nu vad de ce nu s-ar putea si la noi!Si un ultim aspect - acest sistem de trasabilitate a lemnului a fost necesar nu pentru ca striga societate civila: Hotii! Hotii!Ci pentru ca hotii, multi sau putini, au praduit padurile si continua sa o faca si sa se adapteze la nou si tehnologie, in timp ce majoritatea "colegilor", care beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, au stat si s-au bucurat de beneficiile unei resurse si au tacut in fata faradelegilor!Pentru mine sunt in aceeasi culpa.Cati dintre reprezentantii breslei s-au "oparit" cand padurile de rasinoase erau belite in Apuseni, Fagaras, Maramures cu avize false si duse la Schweighofer, de la care primeau bonusuri si contracte spumoase?Cati dintre reprezentantii breslei s-au "oparit" ca Regia Nationala a Padurilor a fost condusa de incompetenti pusi politic si ca institutia e pe butuci, pusa de baietii care joaca murdar la licitatii?Cati dintre reprezentantii breslei au venit cu masuri practice si solutii la furtul de lemn, denuntand presiunea venita de "sus"? Ce o mai insemnand si asta!Cati au iesit public sa ceara dezbatere publica si transparenta in scandalul datelor IFN, al directorilor din RNP fugariti ca arata hotia?Cati s-au asezat in spatele oamenilor onesti din control si au spus - "Noi nu vrem sa mai fim identificati cu hotii! Lasati investigatorii sa-si faca treaba si sa scapam de canalii!?"Cati dintre ei au iesit public sa denunte modul brutal in care s-au facut retrocedarile, au fost infiintate ocoalele silvice private (multe din ele bombe penale)?Cati s-au oparit ca ministerul nu a cumparat si instalat camere de luat vederi, scanere mobile si fixe?Cati au iesit in ultimii ani public sa denunte faptul ca Sumal e dezvoltat pe ascuns si fara consultarea sectorului, ca sa nu se mai ajunga la blocajul de acum? (Lucru total neadevarat pentru ca tocmai cei care striga acum, si-si asuma rolul de lideri, au fost la butoane in trecut - e povestea aceea cu tabloul general)?Cati au denuntat faptul ca un ministru ca Denes a fost uns ministru si cu obladuirea si sustinerea unor agenti mari, cu interese, care au facut si desfacut si pus talpi la dezvoltare , cat "sa incalte" toata Romania?De asta are nevoie padurea din Romania de un Sumal eficient si de trasabilitate! Nu ca vor strainii, dar pentru ca orice lemn taiat trebuie declarat si fiscalizat!Pentru ca orice lemn plasat pe piata neagra este un lemn taiat ilegal! Si pentru ca sunt multi ipocriti la ros, iar aia sunt la butoane, in timp ce agentii onesti abia mai respira!Ei, cand alegi sa ai in fruntea breslei niste baieti care practica rosul din mai multe locuri, unele sulfuroase, si cand taci la venirea hotului, care a spart casa vecinului, atunci nu mai poti spune ca jocul nu e corect cu tine!Pentru ca daca spui asta esti o canalie mica! Exact cum a fost hotul ala din Ghimes, care a crezut ca pacaleste sistemul si scapa, boss!PS: Cam asa arata camionul cu "26 de metri cubi" de la Ghimes!