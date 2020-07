Presedintele Ungariei s-a plans lui Klaus Iohannis ca romanii arunca deseuri in Somes si Tisa

Ader le cere celor doi sefi de stat sa le solicite autoritatilor din tarile lor sa rezolve problema.In scrisori, postate marti pe site-ul Biroului Prezidential, este mentionat faptul ca inundatiile recente au adus peste granita deseuri care sunt in prezent periculoase din punct de vedere epidemiologic, care au impact asupra pescuitului, turismului si a faunei si florei.Ader a remarcat ca guvernul ungar s-a adresat in cateva randuri, fara succes, autoritatilor din tarile vecine. Principala problema o reprezinta gunoaiele aruncate in luncile inundabile ale raurilor, a adaugat el.De la inceputul anului si pana in prezent, in Tisa s-au acumulat 2.258 de metri cubi de gunoaie, a scris Janos Ader, iar din Somes au fost inlaturate, pana la 13 iunie, 938 de metri cubi de deseuri.''Consider dezamagitor faptul ca poluarea... nu a incetat'', a mai scris Ader, care a adaugat ca deseurile reprezinta o amenintare de durata asupra fragilului ecosistem al raurilor. Presedintele Ungariei a conchis ca o astfel de situatie nu este in conformitate cu standardele europene.