Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, acuza primariile din Draganesti si Urlati ca "dosesc" deseuri, acoperindu-le ilegal cu pamant

Octavian Berceanu a postat imagini filmate la statia de sortare a deseurilor de la Draganesti, judetul Prahova."E o bataie de joc, e un depozit unde zac deseurile in ploaie, in vant, plin de muste, plin de animale, de rozatoare, de ciori", a afirmat el.El a adaugat ca in apropiere de acea statie este "un deal facut din deseuri, intr-o zona superba, plina de biodiversitate, o zona inundabila"."Primaria a adus deseuri aici si le-a acoperit, exact ca in exemplul din Urlati, de acum doua zile, le-a acoperit cu pamant", a sustinut Berceanu.Potrivit acestuia, sunt "mii de metri cubi de deseuri ingropate intr-o zona inundabila, intr-o lunca".El a afirmat ca acest lucru se intampla in multe localitati.Berceanu a precizat ca statia de transfer si de sortare, aflata la circa 300 de metri, este arhiplina, iar Primaria a primit deja amenda pentru aceasta. Totodata, el a explicat ca Garda de Mediu a dispus ca deseurile sa fie mutate pana in 21 iunie, dar "nu prea se misca nimic din cate se vede".Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost, sambata, intr-o vizita in judetul Prahova, iar la Urlati a gasit o groapa de gunoi ilegala pe care Primaria incerca sa o astupe cu pamant. De asemenea, Berceanu a gasit gunoi menajer abandonat, levigatul scurgandu-se in panza freatica. "Bataie de joc", a transmis seful Garzii de Mediu.