Procedura de infringement impotriva Romaniei, demarata de UE pentru legislatia privind emisiile industriale

Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.Activitatile industriale au un impact semnificativ asupra mediului. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale are drept obiectiv prevenirea si reducerea emisiilor industriale daunatoare in UE, promovand in acelasi timp utilizarea tehnicilor care reduc emisiile poluante si sunt eficiente in ceea ce priveste energia si resursele."Sistemul juridic din Romania nu garanteaza implementarea unor obiective cheie din Directiva, in special acela ca instalatiile pot sa functioneze numai daca au autorizatie.Pe de o parte, in forma actuala, sistemul legal din Romania prevede penalitati foarte mici si inadecvate, care nu asigura eficienta, proportionalitatea si descurajarea ceruta de Directiva.Pe de alta parte, autoritatile romane nu reusesc sa implementeze actuala legislatie intr-o maniera coerenta la nivel administrativ (de exemplu prin suspendarea functionarii instalatiilor fara autorizatie), in timp ce justitia din Romania nu reuseste sa puna in aplicare sanctiunile", subliniaza Comisia Europeana.In consecinta, Executivul comunitar a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere. Romania are acum la dispozitie doua luni pentru a remedia deficientele identificate de Comisie. In caz contrar, Comisia ar putea decide sa le trimita un aviz motivat.In luna decembrie 2020, Comisia Europeana a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere catre Romania, Bulgaria si Cehia pentru respectarea normelor UE privind stocurile de titei si de produse petroliere, arata un comunicat de presa al institutiei.CE a observat ca aceste trei state membre nu si-au indeplinit in mod repetat, unele din ianuarie 2013, obligatia de a mentine stocuri de urgenta minime de titei. Prin urmare, Comisia Europeana a concluzionat ca nivelul mic al stocurilor observat nu se datoreaza unor circumstante exceptionale, ci reprezinta mai degraba o nerespectare structurala a directivei. Statele membre in cauza au de acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor expuse de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.