Programul "Rabla pentru electrocasnice", amanat inainte de deschidere. Suspiciuni de atacuri informatice

De asemenea, institutia precizeaza ca exista suspiciuni privind siguranta informatica a aplicatiei si cu privire la incercari anterioare de fraudare a procesului de inscriere."Din cauza contextului general de instabilitate a securitatii cibernetice, a unor suspiciuni privind siguranta informatica a aplicatiei si a incercarilor anterioare de fraudare a procesului de inscriere prin clonarea unor informatii specifice programului Rabla pentru Electrocasnice, Administratia Fondului pentru Mediu anunta amanarea deschiderii sesiunii de inscriere a persoanelor fizice in vederea implementarii unor masuri de siguranta suplimentare pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, pana la o data ce va fi comunicata ulterior", a anuntat, marti, Administratia Fondului pentru Mediu.Institutia isi cere scuze pentru disfunctionalitatile aparute."Ne cerem scuze pentru disfunctionalitatile aparute si va asiguram ca AFM va depune diligentele necesare pentru defasurarea in bune conditii a programului", a mai transmis institutia.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor urma sa lanseze, marti, la ora 12.00, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), Programul Rabla pentru Electrocasnice dedicat persoanelor fizice, bugetul alocat in acest an fiind de 40 milioane lei.