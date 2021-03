ONU sustine ca exploatarea carbunelui trebuie eliminata. "Dependenta mortala" sufoca planeta

"Astazi, fac un apel la toate guvernele, companiile private si autoritati locale sa indeplineasca trei pasi. In primul rand, sa anuleze toate proiectele bazate pe carbune pentru a incheia aceasta dependenta mortala. In al doilea rand, sa incheie toate finantarile internationale oferite minelor de carbuni. In al treilea rand, sa demareze efortul global pentru a organiza tranzitia muncitorilor din domeniu catre alte sectoare, inclusiv prin discutii la fiecare uzina in parte", a spus Guterres, in deschiderea summitului unui grup de tari si companii (PPCA - Powering Past Coal Alliance) care incearca sa elimine carbunele ca forma de productie de energie. Eliminarea carbunelui din productia de energie este poate cel mai important pas pentru a gestiona criza climatica cu care se confrunta omenirea si planeta, potrivit The Guardian, citat de Digi24.ro PPCA a fost fondata de Regatul Unit si Canada in 2017, UK fiind una dintre tarile care sustine ca va elimina complet folosirea carbunelui pana in 2024.Un summit climatic al ONU urmeaza sa aiba loc in Regatul Unit in luna noiembrie.