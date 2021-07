Rosia Montana scoate din nou oamenii in strada. Mai multe organizatii ameninta cu proteste in fata Palatului Cotroceni

Ce solicita organizatiile

Pozitie clara de la Klaus Iohannis

Protestul va avea loc duminica, de la ora 19.00, in fata Palatului Cotroceni , relateaza news.ro.Concret, organizatiile mentionate cer public presedintelui Klaus Iohannis sa isi exercite rolul de mediator si sa solicite prim-ministrului sa renunte la initiativa de a retrage dosarul Rosia Montana din procedura de includere in patrimoniul UNESCO."Domnule presedinte, a venit momentul sa discutam despre elefantul din camera : Rosia Montana si ezitarile Guvernului de a o sustine pentru lista UNESCO. Din pacate, Rosia Montana acum a ajuns moneda de negociere in politica de partid. Va cerem public, domnule presedinte Iohannis, sa scoateti elefantul de aur din Guvern! Rosia Montana nu e locul de joaca al politicienilor! Trebuie sa va exercitati rolul de mediator intre noi, cetatenii, si cei carora aurul le fura mintile", este apelul lui Tudor Bradatan, director executiv al Comunitatii Declic.Protestatarii vor veni in fata Palatului Cotroceni (intrarea dinspre Piata Leu) pentru a-i cere presedintelui sa isi asume o pozitie clara si un mandat ferm pentru delegatia Romaniei de la Reuniunea Comitetului UNESCO."Cetatenii nu se mai pot baza pe Florin Citu in privinta dosarului Rosia Montana la UNESCO, asa ca ii cer public presedintelui Iohannis sa intervina", sustin organizatiile.