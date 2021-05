Doi pui de urs, rataciti de mama lor, salvati de rangerii Parcului National Piatra Craiului VIDEO

"Ieri dupaamiaza un turist a semnalat la serviciul 112 prezenta a doi pui de urs in zona Cheile Dambovicioarei. Imediat in zona s-au deplasat rangerii de la Parcul National Piatra Craiului, un reprezentant de la Garda de Mediu Arges si Jandarmii de la Postul Montan Rucar", se arata intr-o postare pe pagian de Facebook a Parcului National Piatra Craiului."Cum in zona nu a fost semnalata prezenta ursoaicei iar unul dintre pui parea sa fie foarte slabit, s-a luat decizia capturarii acestora.In continuare, au fost dusi la un cabinet veterinar din zona pentru a fi evaluati si stabilizati. Din informatiile oferite de medicul care i-a tratat, erau deshidratati si slabiti, deci probabil erau despartiti de ursoaica de cateva zile.Astazi au fost preluati de specialistii de la Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears din Harghita, care este singurul centru din Romania dedicat puilor orfani de urs si al carui scop final este reintroducerea lor in mediul natural" au transmis rangerii de la Piatra Craiului