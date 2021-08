Şase pui de broască ţestoasă, salvaţi și eliberaţi în natură. Mama puilor a fost călcată de o mașină VIDEO

Reprezentanţii Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice Focşani au relatat că la începutul verii, în luna iunie, cineva a găsit o ţestoasă de apă călcată de o maşină, fiind grav rănită. Persoana respectivă a decis să o salveze, iar în timpul transportului, de la Galaţi la sediul ACDB Focşani, ţestoasa rănită a depus 7 ouă."La începutul verii, cineva a găsit o ţestoasă călcată de maşină şi a decis să o salveze. Din păcate, ţestoasa nu a supravieţuit, dar cu ultimele puterii a depus 7 ouă. Nu am putut rămâne indiferenţi şi am decis să punem ouăle la incubator, iar în scurt timp am găsit 6 puiuţi care au eclozat. Sunt perfect sănătoşi iar acum a venit vremea să îi eliberăm în natură", a relatat Matei Dragomir, reprezentant ACDB Focşani.Voluntarii au dus puii de broască ţestoasă în zona unei ape stătătoare, de adâncime mică, şi au eliberat în natură cei 6 pui de ţestoasă."Le dorim drum bun în noua aventură", spun ei.Organizaţia ACDB a fost înfiinţată oficial în iulie 2003, însă membrii fondatori desfăşurau deja activităţi în domeniul conservării biodiversităţii.În anul 2004, ACDB a înfiinţat Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, scopul fiind acela de a salva şi reabilita exemplare de faună sălbatică. În tot acest timp, pe lângă alte activităţi de ocrotire a mediului, voluntarii au salvat numeroase animale aflate în situaţii de risc.