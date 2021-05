Imagine superba cu patru pui de vulpe in Codrii Iasilor. "Ar dori fierbinte sa mai aiba unde creste"

"Hei, tu, uite 4 pui de vulpe surprinsi de la mare distanta (fara deranj) in Codrii Iasilor.Au zis sa va transmitem ca ar dori fierbinte sa mai aiba unde creste, fiindca au auzit de la pasari ca niste oameni si-au pus in plan sa le taie padurea. (Zoom pe imagine ca sa le vezi micile priviri si ce cred ele despre aceasta tarasie.)E Ziua Internationala a Biodiversitatii. Hai s-o sarbatorim imbogatind-o, nu distrugand-o pentru profitul rapid al catorva!""Astfel de intalniri sunt adevarate terapii impotriva stresului, cel putin pentru mine atunci cand intalnesc un animal salbatic in mediul lui natural. Desigur cand vezi astfel de pui dragalasi iti vine sa dai in mintea copiilor sa te apropii de ei, sa stai cat mai mult, sa-i mangai chiar sa-i pupi. Poate sa-i iei acasa crezand ca sunt abandonati, ceea ce categoric nu este bine pentru pui (ii condamni la moarte) si nici pentru tine (posibilitatea transmiterii unor boli). Ieri va spuneam despre puii de caprioara si totul este valabil si la puii de vulpe. In aceasta perioada mama depune eforturi mari pentru a-si hrani puii iar prezenta noastra indelungata, zgomotele, mirosul o poate determina sa-si mute puii in alta parte. Cel putin pentru mine cand ies in natura cuvantul de ordine este discretia, fara zgomot, miscari bruste si daca se poate fara sa-mi simta cineva prezenta", a scris pe Facebook si autorul imaginii.