Raluca Turcan a venit la birou cu masina electrica. "Azi ma gandeam sa vin cu bicicleta, insa nu mi-a permis vremea"

Raluca Turcan a spus ca astfel vrea sa marcheze lansarea campaniei Ministerul Mediului denumita "Vinerea Verde", de incurajare a utilizarii transportului alternativ de catre angajatii din institutiile publice.Masina electrica a fost primita de la Ministerul Mediului, insa ministrul Muncii spune ca va achizitiona in viitorul apropiat un astfel de vehicul.Turcan a mai spus ca este foarte atenta la colectarea deseurilor. Si ea, ca si la Sibiu, colecteaza selectiv si isi invata si copilul sa faca acest gest.Fostul vicepremier spune ca numara zilele pana cand se va face cald afara pentru a merge cu bicicleta.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania "Vinerea Verde", o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres.Sub sloganul "STOP! Azi masina sta pe loc!", aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului alternativ de catre angajatii din institutiile publice in scopul reducerii poluarii si, implicit, a emisiilor de carbon, informeaza un comunicat al Ministerului Mediului.