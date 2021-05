Ministrul Mediului prezinta raportul din cazul impuscarii ursului Arthur. Tanczos Barna, asteptat sa ofere detalii si despre programul "rabla pentru electrocasnice"

Potrivit sursei citate, temele ce vor fi abordate in cadrul evenimentului sunt: calendarul lansarii Programului "Rabla pentru Electrocasnice", lansarea sesiunii de atribuire in vederea administrarii Parcului Natural Vacaresti si concluziile Raportului de control in cazul ursului de la Ojdula, judetul Covasna.ONG-ul Agent Green sustine ca uciderea ursului Arthur "s-a facut ilegal in plin infringement al Comisiei Europene" si acuza Ministerul Mediului ca "sustine in continuare vanatoarea de trofee". Mai mult, sustine ca ursul a fost impuscat in 13 martie, iar Ministerul a publicat abia in 19 martie draftul de plan de management al acestei arii protejate spre dezbatere publica. Asociatia care a organizat vanatoarea in cadrul careia printul Emanuel von und zu Liechtenstein l-a vanat pe ursul Arthur a sesiza CNA pentru a sanctiona "toate posturile TV, posturile de radio, presa libera si on-line pentru comunicarea de informatii false".Sesizarea a fost transmisa duminica 9 mai 2021, de catre presedintele Asociatiei "Tarnava Mare" din Odorheiu-Secuiesc, Marmureanu-Biro Leonard.