Risc de avalanse in muntii Fagaras, la Balea Lac. Zapada masoara aproape doi metri

"Incalzirea vremii continua. Risc insemnat de avalanse in Carpatii Meridionali", transmit meteorologii sibieni, singurii din tara specializati in emiterea de avertizari privind producerea de avalanse Astfel, riscul insemnat de producere de avalanse, ceea ce inseamna un risc de gradul trei pe o scara de la unu la cinci, se inregistreaza in muntii Fagaras, Bucegi si Parang-Sureanu.