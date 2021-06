Garda Forestiera Nationala, infiintata prin Ordonanta de Urgenta. Ce rol va avea institutia

"Aceasta masura vine ca urmare a evolutiei continue a activitatilor in domeniul silvic, in vederea obtinerii unor rezultate mai bune in lupta impotriva infractionalitatii de mediu, in special a taierilor ilegale de paduri , dar si pentru intarirea capacitatii de control si monitorizarea fondului forestier", a subliniat ministrul Tanczos Barna, citat intr-un comunicat de presa transmis, miercuri seara, de Ministerul Mediului.Potrivit sursei citate, Garda Forestiera Nationala este institutie publica ce va functiona ca structura de specialitate a administratiei publice centrale care raspunde de silvicultura, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat si se va afla in subordinea autoritatii publice centrale pentru silvicultura.Structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele Garzii Forestiere Nationale si ale Garzilor forestiere din subordine se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de minim 30 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ.Conducerea Garzii Forestiere Nationale va fi asigurata de un inspector general cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator secundar de credite, ajutat de un inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, angajati in conditiile legii.Garzile Forestiere trec in subordinea Garzii Forestiere Nationale, ca institutii publice cu personalitate juridica.Principalele atributii ale Garzii Forestiere Nationale constau in:* coordonarea activitatatii garzilor forestiere;* avizarea propunerilor de acte normative emise de garzile forestiere;* controlarea aplicarii regimului silvic in fondul forestier national si in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national;* controlarea aplicarii regimului cinegetic in fondul cinegetic national;* controlarea trasabilitatii materialelor lemnoase, conform prevederilor legale in vigoare;* realizarea de sinteze si analize de risc privind fondul forestier national si fondul cinegetic.Potrivit Ministerului Meidului, Garzile forestiere vor avea ca atributii implementarea, monitorizarea si controlarea aplicarii regimului silvic in fondul forestier national si in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, dar si a aplicarii regimului cinegetic in fondul cinegetic national.Garzile forestiere vor monitoriza si controla trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale in vigoare si vor elabora rapoartele operative pe care le vor transmite catre Garda Forestiera Nationala, in vederea realizarii de sinteze si analize de risc privind fondul forestier national si fondul cinegetic.Organizarea, functionarea si repartizarea numarului de posturi pentru Garda Forestiera Nationala si Garzile Forestiere se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.