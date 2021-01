STUDIU Cvasitotalitatea fenomenului incalzirii globale, cauzat de activitati umane

Planeta s-a incalzit cu peste un 1 grad Celsius de la mijlocul secolului al XIX-lea, provocand deja o multiplicare a evenimentelor meteo extreme in diverse locuri din lume, precum canicule, inundatii sau uragane.O echipa internationala de oameni de stiinta a dorit sa determine in ce proportie acest fenomen al incalzirii climatice este provocat in mod direct de emisiile de gaze cu efect de sera asociate activitatilor umane si cat de "mecanisme naturale de fortare".Acestea din urma sunt factori naturali, asemenea marilor eruptii vulcanice unde fluctuatiile de radiatii solare, care sunt deseori date de exemplu de cei care neaga responsabilitatea umana in fenomenul incalzirii climatice.Autorii studiului, publicat luni in revista Nature Climate Change, au trecut in revista 13 modele climatice diferite pentru simularea schimbarilor de temperatura potrivit a trei scenarii: in primul, aerosolii sunt singurii factori care contribuie la incalzire climatica, in al doilea, sunt considerate doar mecanismele naturale de fortare, iar in al treilea, emisiile de gaze cu efect de sera sunt luate in calcul.Acestia au ajuns la concluzia ca activitatea umana a contribuit la incalzirea globala de la nivelul de 0,9 grade Celsius la 1,3 grade Celsius, o estimare in concordanta cu incalzirea din prezent."Rezultatele noastre arata in mod clar ca incalzirea climatica este provocata in principal de oameni", a comentat Nathan Gillet, din cadrul Centrului canadian pentru modele climatice, mediu si schimbari climatice. Acordul de la Paris din 2015 vizeaza mentinerea incalzirii planetei sub nivelul de +2 grade Celsius, daca e posibil la +1,5 grade Celsius.Dar pentru a spera in respectarea obiectivului de +1,5 grade Celsius, trebuie reduse emisiile cu 7,6% anual in perioada 2020-2030, potrivit ONU. O cifra similara in scadere a fost masurata in 2020, dar din cauza pandemiei de COVID-19.Avand in vedere amplitudinea estimarii autorilor studiului publicat luni, incalzirea provocata de om, "ar putea deja sa fie aproape de limita de 1,5 grade Celsius"."Daca incalzirea provocata de om se situeaza la limita inferioara a intervalului, obiectivul de 1,5 grade Celsius este inca realizabil prin reduceri ambitioase si rapide ale emisiilor'', a indicat Nathan Gillet pentru AFP.Dar daca ne gasim la limita de sus a estimarii, obiectivul de 1,5 grade Celsius ar putea fi practic imposibil", a adaugat acesta, facand apel cu toate acestea la reducerea emisiilor pentru a ramane cel putin dedesubtul plafonului de +2 grade Celsius.Citeste si: