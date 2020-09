Aproape 400 de balene au murit dupa ce au esuat intr-un golf din care nu au mai putut iesi. Efoturi uriase pentru salvarea a 20 de balene ramase in viata

Departamentul pentru industrii primare, parcuri, apa si mediu (DPIPWE) din Tasmania a anuntat pe contul sau de Facebook ca echipele de salvare se concentreaza acum pe salvarea a 20 de cetacee inca in viata, prinse intr-un banc de nisip.Sprijinite de voluntari, echipele lupta contracronometru pentru a trage balenele in apele mai adanci ale golfului Macquarie, de pe coasta de vest a Tasmaniei."Cat sunt in viata si in apa exista speranta, dar cu cat trece mai mult timp, ele se simt mai epuizate si sansele de supravietuire scad", a declarat miercuri directorul Departamentului pentru parcuri naturale, Nic Deka.Alte 200 de balene au fost descoperite miercuri, esuate la mica distanta de Macquarie Harbour. In total, 470 de balene au esuat in acest vast golf inchis de o stramtoare ingusta, situat pe coasta de vest, salbatica si putin populata, a insulei australiene. Circa 270 de balene-pilot fusesera descoperite luni, declansand o vasta operatiune de salvare, majoritatea fiind esuate pe un banc de nisip la care se putea ajunge doar cu barca.Aproximativ saizeci de persoane, inclusiv specialisti in protectia mediului si angajati ai fermelor de acvacultura din regiune, participa la operatiunile de salvare a balenelor-pilot descoperite esuate luni, partial scufundate in apa.Nu este primul grup de balene care esueaza pe plajele din Tasmania, mai ales in golful Macquarie, unde un incident de acest gen a avut loc in urma cu un deceniu.Potrivit expertilor, balenele-pilot sunt animale sociabile, iar daca una dintre ele se rataceste si intra in ape mai putin adanci, restul grupului o urmeaza si se produce o esuare in masa.