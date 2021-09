Ministrul Mediului, după întâlnirea cu activistul agresat la Suceava: ”Sper să se facă lumină cât mai repede în acest caz şi vinovaţii să fie traşi la răspundere”

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a condamnat din nou violenţele la care au fost supuşi activistul de mediu, Tiberiu Boşutar, şi jurnaliştii care îl însoţeau, într-o pădure din comuna Coşna, judeţul Suceava, şi a transmis că în cazul în care se va confirma că unii dintre atacatori sunt silvicultori vor fi "imediat excluşi din această breaslă".

"Violenţa nu poate fi acceptată sub nicio formă, indiferent de situaţie! Sper să se facă lumină cât mai repede în acest caz şi vinovaţii să fie traşi la răspundere. Însă nu pot fi de acord, pentru că am văzut şi acest gen de abordare, cu generalizarea acestui comportament reprobabil către întreg personalul silvic. Am spus din capul locului: dacă se va confirma că unii dintre cei care v-au atacat sunt silvici, ei trebuie imediat excluşi din această breaslă. Însă cei peste 15.000 de silvicultori care muncesc cinstit şi profesionist pentru a gospodări şi apăra pădurile României, nu merită fie puşi la un loc cu cei care comit astfel de fapte. Apreciez activitatea pe care o depuneţi, zi de zi, alături de alte asociaţii sau activişti de mediu de bună credinţă, pentru a proteja pădurile României. Munca dumneavoastră reprezintă un ajutor real pentru instituţii şi îmi doresc să continuăm aceasta colaborare", a precizat marţi Tanczos Barna, în cadrul unei întâlnirii cu Tiberiu Boşutar, care a avut loc la sediul ministerului, se arată într-o postare pe Facebookul instituţiei.

Un punct important de discuţie a fost continuarea dezvoltării sistemului SUMAL 2.0 şi a aplicaţiei Inspectorul Pădurii. "Dezvoltarea SUMAL este un proces continuu, iar experienţa de teren a activiştilor de mediu poate fi relevantă în acest sens. De aceea am acceptat propunerea de a primi sugestii de modificare şi dezvoltare, astfel încât să eliminăm cât putem de mult sincopele şi să limităm posibilitatea de a transporta ilegal material lemnos", a declarat ministrul Mediului.