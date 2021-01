Noua atractie turistica pentru romanii care merg in Dubai. Cum arata viitorul Planetei Pamant

Viitorul planetei Pamant

Concret, vizitatorii, care pot achizitiona biletele strict online, au astfel ocazia sa vada, in avanpremiera, o mica parte din pavilioanele tematice ale Expo 2020 Dubai, prima expozitie mondiala dedicata ideii de a avea grija de planeta Pamant, anulata anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus.Pana in luna octombrie, cand va debuta Expo 2020 Dubai, la care si Romania va fi prezenta prin structurile Ministerului Afacerilor Externe, turistii romani au sansa de a vizita Terra - Pavilionul Sustentabilitatii din Dubai.Construit pentru a fi eco atat pentru energie, cat si pentru apa, Pavilionul Sustentabilitatii are 1.055 de panouri fotovoltaice dispuse pe bucata de acoperis cu o latime de 130 de metri si deasupra unei serii de "Copaci Energetici".Pavilionul foloseste, de asemenea, strategii de varf de reducere a apei, reciclarea apei si surse alternative de apa.Vizitatorii din ianuarie vor putea explora Terra si se pot bucura de spatiile publice unice din jur, care includ un loc de joaca pentru copii, magazin de cadouri, mese si multe altele.Terra (care inseamna "Planeta Pamant") va oferi o calatorie captivanta prin minunile lumii naturale, inclusiv o plimbare interactiva prin radacinile padurii.