Tone de gunoi din Romania au ajuns in Ungaria pe raul Somes. Vecinii maghiari au scos peste 250 de metri cubi de deseuri din apa

In numai cateva zile, de pe portiunea din Ungaria a raului Somes au fost scoase 257 de metri cub de deseuri care proveneau din bazinul hidrografic romanesc, fiind aduse de apele umflate ale raului, a anuntat purtatorul de cuvant al Directiei Nationale a Apelor din Ungaria, luni, pe canalul public de stiri M1 din Ungaria, conform MTI.Gabriella Siklos a relatat ca atunci cand nivelul apelor creste - chiar si cu numai 1-2 metri - raurile ridica deseurile depuse pe maluri. Poluarea actuala a fost semnalata nu numai de sistemul de camere web instalat, ci si de personalul responsabil, care a observat ca apele raului aduceau pana la 100-120 de PET-uri pe minut, a spus.Din 2019 incoace, aceasta a fost cea de-a saptea ocazie in care au fost puse in functiune aparatele de eliminare a deseurilor dezvoltate de Ungaria. Pe Somes, ele au fost folosite pentru prima oara, a specificat Siklos.Deoarece Somesul este un rau mai ingust decat Tisa, au reusit sa opreasca aproape complet traseul deseurilor, a explicat purtatorul de cuvant.Deseurile aduse in Ungaria de apele raurilor Somes si Tisa au provocat in repetate randuri nemultumirea autoritatilor de la Budapesta, presedintele ungar Janos Ader adresandu-se atat omologilor roman si ucrainean, cat si Comisiei Europene.