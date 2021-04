Transalpina de Apuseni, deschisa circulatiei. Cand va fi finalizata soseaua montana spectaculoasa de aproape 80 de kilometri FOTO VIDEO

Lucrarea este derulata de Consiliul Judetean Alba, este finantata din fonduri europene si costa 156 de milioane de lei. Drumul judetean are o lungime de 78,5 kilometri, de la Aiud si pana la Bucium, unde face jonctiunea cu DN74. Lucrarile au inceput in vara anului 2019 si ar urma sa fie finalizate in 2022. Termenul asumat prin contract este primavara anului 2023 , dar este foarte probabil ca acesta sa fie devansat pentru sfarsitul anului 2022.Investitia a fost impartita in doua loturi relativ egale. Primul costa 79,72 milioane de lei, iar al doilea - 76,25 milioane de lei, fara TVA. Ambele loturi au fost castigate de acelasi ofertant: Asocierea Societatea de Constructii Napoca - Operes SRL (Italia) - Cosedil SPA (Italia).Drumul strabate o zona turistica importanta a judetului Alba, care, astfel, va fi scoasa din izolare si va permite ca localitatile de pe traseu sa se dezvolte. Este vorba despre comunele Ramet, Ponor si Mogos , trei dintre cele mai sarace si mai depopulate din Romania, cu mai putin de 800 de locuitori. Deja pretul terenului din aceste localitati a crescut semnificativ dupa demararea proiectului de modernizare a drumului judetean. Un metru patrat de teren se vinde cu 5 euro. Inainte anul 2019 nu exista niciun interes imobiliar in aceasta zona.Noutatea inceputului de an 2021 este faptul ca se poate circula bine pe toata lungimea drumului, chiar daca inca nu s-a demarat procesul de asfaltare. Constructorul este aproape de finalizare cu etapa terasamentelor ceea ce face ca accesul auto sa fie, deja, mult mai facil decat era in urma un an. Gradul de executie a lucrarii este de circa 50% , la aproximativ 1 an si jumatate de la demararea lucrarilor.In perioada urmatoare se va trece si la faza de asfaltare, incepand cu zona dinspre municipiul Aiud. Pe langa modernizarea drumului, proiectul prevede construirea a aproape sapte km de pista de biciclete in zona municipiului Aiud, amenajarea a 21 de statii de autobuz, construirea a 14 poduri si a circa 200 de podete De asemenea, lucrarea presupune peste 23 de kilometri de fundatii adancite, ziduri de sprijin si peste 73 de kilometri de santuri de beton. Drumul judetean strabate culmi de peste 1.000 de metri si trece prin zone de o frumusete rara, cu paduri , chei si poienite specifice Muntilor Trascau, ramura sudica a Apusenilor.De-a lungul drumului se afla Cheile Manastirii, Cheile Geogelului, Cheile Rametului, cu pereti abrupti ti varfuri ascutite. De asemenea, pe drum sunt numeroase zone de belvedere care ofera privelisti pana spre Retezat, Sureanu sau Muntele Mare. Din Ponor imaginea panoramica cea mai frumoasa este spre Muntele Mare si culmea Bedeleu, care strajuieste zona Salciua - Posaga. Din comuna Ramet, peisajul se deschide spre culoarul Muresului si Podisul Transilvaniei.