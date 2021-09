Imaginile cu ape pline de sânge după uciderea a peste 1.400 de delfini în Insulele Feroe au stârnit mânia activiștilor de mediu

Peste 1.400 de delfini au fost uciși într-o singură zi Insulele Feroe. Imaginile cu apele pline de sânge și cu cadavre de delfini s-au viralizat rapid în spațiul online. În ele, conform grupului Sea Shepherd, se poate observa cel mai mare "masacru din istoria Insulelor Feroe".

Uciderea delfinilor este parte din ritualul vânătorii anuale tradiționale, vechi de secole, cunoscută sub numele de Grindadrap.

Delfinii au fost împinși cu bărcile în apele puţin adânci ale plajei Skálabotnur de pe insula Eysturoy unde bărbații au așteptat să omoare mamiferele cu cârlige, cuțite și sulițe, relatează The Guardian.

This is horrific.

A huge pod of white-sided dolphins have been brutally slaughtered in the Faroe Islands this evening.

