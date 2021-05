Un primar din Timis i-a dus unui barbat acasa gunoiul pe care acesta il aruncase la marginea drumului. Omul facuse o greseala imensa

"Gunoaiele aruncate s-au intors acasa. Va facem cunoscut faptul ca astazi am asistat la strangerea gunoaielor aruncate pe marginea drumurilor din comuna Victor Vlad Delamarina. In momentul aruncarii gunoaielor cetatenii au uitat faptul ca prin gunoi au aruncat si hartii pe care le scria numele si adresa.Va atentionam ca pe raza comunei noastre o sa montam camere video care sa sesizeze momentul aruncarii gunoaielor", a scris Ioan Cardas, pe pagina sa de Facebook Edilul a afirmat ca va solicita ajutorul Garzii de Mediu Timis care are posibilitatea, legal, de a confisca masina celui care arunca gunoi in rampe clandestine.