Un nou crater urias s-a format in tundra arctica

Initial, craterul in forma de palnie fost observat din intamplare, de o echipa a TV Vesti Yamal, care avea cu totul alta misiune.Apoi, un grup de oameni de stiinta au mers in expeditie la fata locului, pentru a examina uriasul crater cilindric, cu o adancime de aproximativ 50 de metri, informeaza The Siberian Times "Ceea ce am vazut astazi este uluitor in dimensiune si maretie. Sunt implicate forte colosale ale naturii care creeaza astfel de cratere.", a declarat dr. Evgeny Chuvilin, cercetator la Institutul de Stiinte si Tehnologie Skolkovo.Craterul recent descoperit este al saptesprezecelea de acest fel si este cel mai impresionant dintre gaurile mari care au aparut brusc in ultimii ani.Aceste cratere - numite hidrolacolite sau bulgunnyakhs, de catre oamenii de stiinta - apar cand gazul din cavitatile formate in permafrost ajunge la o presiune ridicata si explodeaza, in urma dezghetarii permafrostului (stratul de sol din tinuturile polare, inghetat permanent, cu o grosime intre 2 si 15 metri).Profesorul Vasily Bogoyavlensky, de la Institutul de cercetare a petrolului si gazelor din Moscova, a declarat pentru Vesti Yamal TV: "Acest crater este unic - contine o multime de informatii stiintifice suplimentare, pe care nu suntem inca pregatiti sa le dezvaluim. Este un subiect pentru publicatiile stiintifice. Trebuie sa analizam toate datele si sa construim modele tridimensionale", a spus profesorul.Bogoyavlensky mai spune ca forajul pentru gazul din vastele rezerve din Yamal ar putea fi si el un factor declansator al exploziilor.El este ingrijorat de riscul de dezastre ecologice, daca o astfel de punga cu gaz de formeaza in apropierea conductelor de gaz, instalatii de productie sau zone rezidentiale.