Un ONG face topul plajelor de la Marea Neagra: Cele mai murdare au fost Navodari si Mamaia Nord, cele mai curate - Vama Veche si Corbu

ONG Mare Nostrum a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca pe cele opt sectoare de plaja monitorizate au fost gasite 6.646 de deseuri din material polimeric artificial, cauciuc, materal textile, hartie, carton, lemn prelucrat, sticla, ceramica, metal, fiind un numar mult mai mic fata de 2019, cand au fost identificate peste 45.000 de deseuri in cele doua sesiuni anuale."Cifrele inregistrate sunt intr-adevar mici, comparativ cu perioadele similare ale anilor trecuti. Acest lucru nu poate decat sa ne bucure, insa suntem convinsi ca aceste cifre mici sunt generate de starea de urgenta, in care oamenii au stat in casa si nu au ajuns in numar mare si frecvent pe plaja. De asemenea, un alt factor a fost si faptul ca autoritatile publice locale, precum reprezentantii Apelor Romane Dobrogea Litoral au pregatit plaja pentru sezonul estival.Ne-ar fi placut sa spunem ca aceste cifre mici sunt rezultatul comportamentului responsabil, dar mai avem de lucrat mult din acest punct de vedere", a declarat Mihaela Candea Mirea, director executiv ONG Mare Nostrum.Astfel, cel mai murdar sector de plaja, in urma monitorizarilor efectuate, a fost Navodari, cu 2.074 de deseuri, o parte din ele provenind de la constructiile din zona, iar pe locul doi in topul cantitatii de deseuri inregistrate s-a aflat Mamaia Nord, cu 1.481 de deseuri.Potrivit sursei citate, cele mai mici cantitati de deseuri au fost inregistrate pe sectoarele din Vama Veche si Corbu.ONG Mare Nostrum a precizat ca, fata de luna aprilie a anului trecut, cifrele inregistrate in aceasta sesiune sunt de doua ori mai mici. De asemenea, in aceasta sesiune au fost eliminate 84 de kilograme de deseuri de pe portiunile de plaja, cantitatile cele mai mari fiind eliminate din sectorul Mamaia (37 de kilograme) si Navodari (21 de kilograme).ONG Mare Nostrum a mentionat ca, dupa rezultatele sesiunii de monitorizare a plajelor, a fost cel mai curat an din 2017.