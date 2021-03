Statele Unite: Un roi imens de insecte este asteptat sa iasa la suprafata dupa 17 ani de la ultima aparitie

CITESTE SI:

Aparitia roiurilor de cicade periodice, fenomen denumit Brood X (Puietul X), va avea loc dupa ce temperatura din sol creste pana la o anumita valoare odata cu sosirea primaverii. Miliarde de nimfe de cicada, care au supravietuit hranindu-se cu seva din radacinile copacilor timp de 17 ani, se vor tari la suprafata din subteran, vor trece printr-un proces de naparlire si vor incepe sa caute hrana si parteneri pentru imperechere.Este dificil de prezis cu exactitate ziua in care cicadele vor iesi la suprafata, dar Jessica Ware, curator asociat si specialista in zoologia nevertebratelor in cadrul Muzeului American de Istorie Naturala din New York, estimeaza ca fenomenul va avea loc in jurul datei de 13 mai."Mai va fi cu siguranta o luna zgomotoasa pentru cicade", a declarat Jessica Ware.Masculii de cicada scot un sunet puternic, asemanator unui ciripit, emis prin vibratiile unei membrane localizate pe abdomen."Este asemenea unui dans, masculii demonstreaza ca se pot face auziti pe cat de tare si de indelung posibil, ceea ce inseamna ca probabil sunt o pereche buna. Femelele asculta. Sunetul e suficient de puternic? E suficient de prelung?... este un fel de dans acustic complex", a spus Jessica Ware.Cicadele periodice sunt o specie diferita de cicadele anuale, care pot fi auzite in serile de vara dupa apusul soarelui. Ware a dezvaluit ca oamenii de stiinta nu cunosc cu exactitate motivul pentru care cicadele periodice au dezvoltat un ciclu de viata atat de lung, dar, cel mai probabil, este vorba despre un mecanism de aparare.Ware a precizat ca cicadele sunt inofensive, iar iesirea lor la suprafata ofera hrana pentru pasari, animale si alte insecte."Este foarte interesant cand ne gandim la iesirea la suprafata a Brood X, intrucat ultima data cand fenomenul s-a produs ne aflam in anul 2004. Daca stai sa te gandesti, multe lucruri s-au intamplat in ultimii 17 ani", a spus Ware.Iesirea la suprafata a cicadelor Brood X se va produce in regiunile centrale din estul Statelor Unite, incepand din estul statului Tennessee, pana in regiunile sudice ale statului New York.