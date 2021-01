Cum vrea un savant care traieste in Estul indepartat al Rusiei sa salveze Pamantul. Pasunile de acum 12.000 de ani ar fi o solutie

Astfel, prin repopularea zonei cu animale rumegatoare, vrea sa recreeze mediul din Pleistocen, era glaciara ce s-a incheiat acum 12.000 de ani, noteaza The Economist , citat de Digi 24 Sergei Zimov, al carui nume vine de la cuvantul rusesc ce inseamna "iarna", traieste cu sotia sa, Galina, intr-o casa simpla de lemn in zona limitrofa localitatii Chersky, aflata in extremitatea indepartata a Rusiei, mai la nord de Reykjavik si mai la est de Tokyo. In casa lor, coltii de fildes ai unui mamut sunt imprastiati pe podeaua din dormitor.Acesta este un tinut neprielnic vietii omenesti, unde temperaturile scad sub minus 50 de grade Celsius iarna iar tantarii acopera cerul in timpul verii.In era sovietica, putini erau cei care calatoreau de-a lungul raului Kolyma din proprie initiativa. Regiunea avea o reputatie ca fiind una dintre cele mai dure si reci gulaguri. Pana cand sotii Zimov s-au mutat acolo in anii '80, inchisorile s-au inchis, insa gheata a ramas. In primii ani au trait fara curent, folosind doar lampi cu kerosen si luand apa din rau. Tinutul izolat din Chersky avea beneficiile sale. "Ne simteam foarte liberi aici", spune Galina, departe de ochii Partidului Comunist.Folosindu-si diploma de geofizica si spiritul critic, Zimov este cofondator al Statiei Stiintifice din Nord-est pentru cercetare arctica unde studiaza nordul indepartat.La mijlocul anilor '80, a prezis ca Uniunea Sovietica se va prabusi. Si-a facut provizii. "Cand este seceta, cele mai indepartate brate ale raului seaca primele", explica el. Se lauda si cu alte premonitii, precum caderea pretului pentru petrol in 2014. Le spune tuturor care il asculta sa investeasca in aur.Zimov se teme cel mai mult de o apocalipsa ecologica. Timp de mai mult de 20 de ani, el si fiul sau, Nikita, au populat o arie de 160 de kilomteri patrati, pe care au numit-o Parcul Pleistocenic, cu iaci, cai, oi, boi si alte animale rumegatoare. Zimov crede ca acestea vor dezradacina si calca tufele, lichenii si zada care acopera zona, facand loc pasunilor care erau raspandite in epoca Pleistocenului, perioada glaciara care a inceput acum 2,6 milioane de ani si s-a sfarsit in urma cu 12.000 de ani.El argumenteaza ca acest lucru va incetini dezghetarea permafrostului, proces care duce la eliberarea gazelor cu efect de sera ce accelereaza schimbarile climatice. "Construiesc o arca", spune el, vorbind despre proiectul sau in mari termeni metaforici, insa fara urme de ironie.Citeste si: