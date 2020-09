Un secretar de stat din Ministerul Apelor Mediului si Padurilor ii cere daune morale de un milion de lei unui cunoscut activist de mediu

Activistul a scris pe pagina sa de Facebook ca demnitarul ii cere daune morale de 1 milion de lei pentru defaimare."De-a rasul plansul cu Gelu Puiu! Cum am fost dat in judecata, desi eu si familia mea suntem amenintati, haituiti si atacati in plina zi, pe un drum public. Inaltul demnitar din Ministerul Mediului, Gelu Puiu, imi solicita 1 milion de RON (zece miliarde) daune morale pentru ca mi-am permis sa-i numesc nevasta,, femeie" si pentru ca fiica lui,, nu mai foloseste contul de Facebook" Cam acestea sunt acuzele aberante la care trebuie sa raspund. Am sa o fac, nu e problema, asa cum am facut-o mereu", a scris activistul.Bosutar a fost in ultimele luni victima a mai multor agresiuni, ultima comisa de un padurar. Activitul, care era in masina cu fiica sa, realiza un live despre taierile de padure din Suceava cand masina sa a fost atacata cu o scandura. In urma cu doua luni, activistul de mediu a reclamat ca a fost atacat de un angajat al Garzii Forestiere, care a intrat cu masina intentionat in el.