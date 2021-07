Ursii agresivi vor putea fi impuscati: ordonanta de urgenta este aproape de aprobare. Ce cuprinde actul normativ

Care sunt etapele indepartarii ursilor agresivi

Aceasta va fi urmata de o hotarare de guvern prin care legislatia privind ISU si procedurile de 112 vor fi completate cu doua elemente noi.Tanczos Barna a explicat duminica la Digi 24 ca acel tabel in care se descrie modalitatea de interventie in cazurile de forta majora, in situatii de urgenta, trebuie completat cu definirea a ceea ce inseamna "atacul de carnivor mare", pentru ca in momentul de fata in legislatie nu exista o descriere foarte exacta a acestor situatii."Vom propune ulterior ordonantei de urgenta aceasta modificare si vom defini ce inseamna indepartarea sau imobilizarea carnivorelor mari si ce inseamna uzul de arma asupra carnivorelor mari in situatii de urgenta, dupa care, vom defini riscurile.Vom clasifica situatiile de forta majora in functie de risc - normal, redus, mediu sau mare. Acolo unde animalul se retrage imediat dupa intalnirea cu omul sau provoaca pagube ocazional, a fost observat ocazional in apropierea zonei locuite, riscul este redus si acolo nu se intervine niciodata prin extragere sau prin relocare.Dar acolo unde nu se mai retrage la gonire, nu se mai retrage daca este surprins de om si nu fuge, ataca, este agresiv, acolo cu siguranta este nevoie si de o astfel de interventie", a detaliat ministrul.Ministrul a precizat ca interventia trebuie sa fie graduala, iar ordonanta de urgenta va propune exact acest lucru.animalului salbatic, este prima interventie, de fiecare data se incepe cu acest lucru.- Urmatoarea etapa este, acolo unde acest lucru este posibil - pentru ca trebuie sa te apropii la 30 - 50 de metri de animalul salbatic ca sa poti sa-l tranchilizezi.- In cazurile in care nu se poate, adica ursul se afla prins intr-o capcana autorizata sau intra in gospodarii si nu se retrage in prezenta omului, se hraneste cu gunoaie in prezenta oamenilor si nu se sperie de om, nu se retrage cand este gonit, ataca omul sau ataca gospodaria, chiar daca incearca omul sa-l alunge, este aceastaMinistrul a precizat ca va fi interzis ca aceasta extragere sa se faca de catre altcineva decat personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului de fond cinegetic."Niciun strain, nimeni din afara tarii, niciun vanator de trofee nu poate sa faca parte din aceasta echipa de interventie rapida", a dat asigurari Tanczos Barna."Ceea ce propunem noi este o solutie de moment pentru zona locuita. Pentru zonele adiacente,, indiferent daca aceasta hranire se face cu scop turistic, daca se face din iresponsabilitatea turistilor sau a celor care vin cu masina si se opresc la marginea drumului si hranesc ursul. Este inadmisibil sa creada cineva ca aceste animale salbatice trebuiesc urbanizate sau domesticite.Ele reprezinta un pericol real. Nu se pot compara cu catelul sau alte animale domestice. Raman animale salbatice. Sunt imprevizibile si pot ataca din diverse motive", a avertizat ministrul mediului.Pe de alta parte, ministrul recunoaste ca aceste intalniri cu ursul sunt aproape inevitabile."Populatia de urs este in continua crestere se apropie din ce in ce mai mult de zonele locuite si numarul alarmant de apeluri la 112 dovedeste faptul ca intalnirile dintre urs si om au crescut de cel putin 10 ori in ultimii 4-5 ani.Este un pericol iminent, un pericol care, din pacate, este din ce in ce mai mare in zona locuita. Nu vorbim de toata tara, vorbim de cateva judete care sunt afectate in mod semnificativ, dar numarul acestor judete creste si acest lucru poate fi demonstrat de numarul din ce in ce mai mare de daune care se anunta la nivelul unor judete unde nu au existat asemenea probleme acum cativa ani, se poate demonstra si prin numarul de apeluri la 112", a subliniat Tanczos Barna."Este absolut nevoie de interventii prompte si rapide ale autoritatilor pentru a salva vietile oamenilor. Este inadmisibil ca in situatii de criza, de forta majora, in care viata omului este in pericol, sa nu avem o solutie imediata, prompta, o echipa a Jandarmeriei, alaturi de autoritatea locala, alaturi de medicul veterinar, care sa poata sa faca tranchilizarea, daca este nevoie, alaturi de un vanator, care sa extraga exemplarul periculos. Subliniez inca o data, vorbim strict de interventie in zona locuita, acolo unde aceste echipe de interventie rapida vor veni sa apere viata umana", a punctat Tanczos Barna.Luna trecuta, premierul Florin Citu spunea ca vrea sa vada mai intai un raport privind atacurile ursilor si sa afle cum procedeaza alte tari inainte de a lua o decizie in aceasta problema. Declaratia a venit dupa ce ministrul mediului, Tanczos Barna, facuse anuntul despre o ordonanta aflata in lucru ce prevede alungarea, relocarea sau impuscarea ursilor care provoaca pagube in localitati, in functie de gravitatea situatiei. Florin Citu a spus insa ca ordonanta nu va fi data prea curand.Saptamana trecuta, un barbat din Harghita a fost atacat de un urs in apropiere de curtea casei. Fiul sau a luat pusca si a tras cateva focuri pentru a alunga animalul , reusind astfel sa-l salveze pe om.