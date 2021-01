VIDEO Marea de gunoi care ar putea sa blocheze un baraj. Serbia a inceput curatarea lacului artificial Potpecko

Tone de gunoaie

"Afecteaza fauna si pestii"

Raul Lim care se varsa in lac este umflat de zapada care se topeste, potrivit activistilor, si a adus mai mult de 20.000 de metri cubi de plastic din maldarele de gunoaie care se intind pe malurile raului in Serbia, Muntenegru si Bosnia.In conditiile in care gunoiul ameninta functionarea unei centrale hidroelectrice, autoritatile din Belgrad au ordonat curatarea imediata a lacului.Operatorii strang pana la 100 de metri cubi de plastic si alte gunoaie zilnic si le transporta la un depozit de deseuri situat la circa 80 de km distanta."Aceasta problema este veche de ani de zile si este greu de spus cine este responsabil, ... de la izvoare, raul Lim ... care curge prin trei state", a declarat Dragan Ljeljen, un oficial din orasul Priboj din apropiere.Pentru a rezolva problema, ministrul sarb al mediului, Irena Vujovic, si oficiali din Muntenegru si Bosnia au fost de acord sa coordoneze eforturile de prevenire a poluarii. In Priboj, activistul de mediu Slavisa Lakovic a declarat ca poluarea persistenta afecteaza fauna si pestii din lac."Gramezile de gunoi afecteaza calitatea apei si reduc concentratia de oxigen din ea ... animale vin pe mal pentru a scotoci prin gunoi", a mai spus el pentru Reuters.Tarile din Balcanii de Vest incearca inca sa-si revina dupa razboaiele si framantarile economice din anii 1990 si au facut putine eforturi pentru a rezolva problemele de mediu, in parte din cauza lipsei de fonduri. Serbia, candidata la aderarea la Uniunea Europeana, trebuie sa aloce miliarde de euro pentru a elimina poluarea inainte de a se alatura blocului comunitar, afirma autoritatile de la Bruxelles si Belgrad.