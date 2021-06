Autoritatile sfatuiesc oamenii sa evite contactul cu aceste reptile veninoase.Sarpele era in cautare prazii intr-o Padure din Parcul National Retezat, atunci cand a fost filmat de angajatii Romsilva.Vipera este cea mai mare reptila veninoasa din Romania si traieste in zonele de munte.De altfel, specialistii Romsilva recomanda turistilor aflati in drumetii in natura in zonele unde traiesc vipere sa evite suprafetele cu pietris, stancoase sau insorite, sa cerceteze cu atentie locul unde se aseaza si sa nu introduca mainile intre crapaturile stancilor.Sursa video: Youtube / Romsilva