Dezastrul de pe Lacul Belis, unul dintre cele mai frumoase din tara. Tone de gunoi au fost stranse de pe luciul apei

"Dupa ziua intensa de sambata, cu munca epuizanta pentru voluntari, in conditii dificile in teren accidentat si printre busteni uriasi plutitori, ne-am incheiat ziua cu bine igienizand toata aria propusa mai putin fundatura din golful problema unde era o aglomerare infernala de deseuri.O echipa de uscat si una de apa s-au deplasat din nou duminica in golful Mestecanis pentru a incerca sa finalizeze igienizarea acelei fundaturi din golful problematic. Echipa de apa beneficia de mici caiace agile care se puteau strecura printre uriasii busteni si aruncau pe uscat pet-urile care erau colectate apoi de echipa de uscat.In ciuda efortului sustinut si dupa doua zile si circa 35 de oameni mobilizati nu se reuseste eliberarea integrala a fundaturii din capatul golfului, insa arata decent acum.Randamentul excelent al actiunii, cu o medie de 14,5 saci/voluntar/zi si un numar total de circa 3500 de saci colectati demonstreaza o buna organizare si faptul ca voluntarii nu au facut deplasarea la Belis pentru agrement, au venit hotarati sa schimbe ceva, vor munti mai curati si oameni mai responsabili in relatia cu natura!"Intr-o postare pe blog, Clubul Alpin Roman aminteste povestea lacului:"Lacul Belis este un lac artificial de acumulare, relativ "tanar", fiind construit in perioada 1970-1974 in scop hidroenergetic, pe cursul raului Somesul Cald, la confluenta dintre m-tii Gilaului, m-tii Vladeasa si Muntele Mare. Incepand cu 1975 a inceput umplerea noului lac iar sate si catune din vai au fost mutate pe culmi sau au disparut. Satenii din vechiul Belis s-au mutat pe actuala vatra iar mici catune precum Ples, Bolojesti, Dadesti, Milioan sau Giurcuta de Jos au disparut, in timp. De la Cristian Popa, rangerul PNA pe zona Belis, localnic, am aflat povesti emotionante despre tristetea oamenilor nevoiti sa se mute pe culmi, martori la inundarea propriilor gospodarii. In cativa ani, pe la inceputul anilor 80, dupa 1977, lacul a fost umplut si dat in folosinta iar in cativa ani avea actuala forma, cu o suprafata de circa 826 hectare si un volum de 225 milioane de metri cubi, devenind o perla a Apusenilor si una dintre principalele surse de apa pentru o multime de localitati, impreuna cu Tarnita, printre care si Cluj-Napoca.Dimensiunea uriasa a lacului aparut in cadrul natural, la circa 1000 m altitudine, combinata cu peisajul montan pitoresc a generat un punct de atractie major din Apuseni, in prezent fiind o zona protejata aflata in incinta Parcului Natural Apuseni."