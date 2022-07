Romania, tinta investitorilor americani in domeniul gazelor din roca argiloasa

Romania, alaturi de Ungaria, Polonia, Germania si Turcia, reprezinta una dintre cele mai importante locatii pentru investitorii americani, pentru exploatarea gazelor extrase din roca argiloasa, o sursa de energie din ce in ce mai folosita in Statele Unite si nu numai.

Companii precum Exxon Mobil, ConocoPhillips si Chevron au semnat sau sunt in curs de a semna contracte de concesiune cu Guvernul Poloniei pentru a exploata reursele de gaze din roca argiloasa, considerata una dintre cele mai promitatoare surse de energie de pe Pamant, desi este destul de dificil de extras.

Desi nivelul depozitelor de astfel de gaze si costurile de extractie nu sunt, inca, bine cunoscute, expertii in domeniu sunt de acord ca reprezinta o adevarata atractie, mai ales din punct de vedere politic: diversificarea surselor de energie va duce la scaderea dependentei de Rusia.

"Gazul din roca argiloasa este o metoda de a intari securitatea energetica a regiunii, in functie de rezultatele acestor proiecte. Nu este doar o chestiune de a fi independente fata de Rusia, ci de a avea control total asupra securitatii energetice", a declarat, pentru The New York Times, Richard Morningstar, specialist american in domeniul energetic din Euroasia.

In Statele Unite, acest tip de gaz este deja bine exploatat, dat fiind politica energetica de diversificare a surselor practicata de autoritati. In urma descoperirii unui mare zacamant, in urma cu cinci ani, gazul din roca argiloasa reprezinta aproximativ o cincime din furnizarea de gaz natural din USA, comparativ cu 1% in 2000.

Potentialul comercial al acestui gaz nu este deloc de ignorat. In noiembrie, firma de stat norvegiana din domeniul petrolului si gazelor, Statoil, a fost de acord sa plateasca 3,4 miliarde de dolari pentru 32,5 la suta din activele Chesapeake Energy in formatiunea de roca argiloasa Marcellus Shale, una dintre cele mai mari din SUA.

"Gazul din roca argiloasa reprezinta cea mai semnificativa inovatie in domeniul energiei din acest secol, pana acum. Are potentialul sa schimbe in totalitate modul de a furniza energie in America de Nord", se arata intr-un studiu al centrului de cercetare independent IHS CERA, din Cambridge, Massachusetts.

Europenii au ramas in urma

In Europa, guvernele nu au fost prea interesate de aceasta resursa, pana de curand. Insa, avand in vedere ca cererea pentru gaze naturale va creste, la nivel mondial, in urmatorii 20 de ani, Europa va trebui sa-si dubleze importurile la aproximativ 476 de miliarde de metri cubi, potrivit estimarilor.

Institutul german GFZ estimeaza ca Europa detine aproximativ cinci la suta din depozitele de gaz din roca argiloasa la nivel mondial, fiind, astfel, principala tinta a investitorilor in acest domeniu.

Pe de alta parte, cel putin in urmatorii ani, exploatarea acestor resurse va fi extrem de costisitoare.

Extragerea acestui tip de gaz este mult mai complicata decat metoda traditionala, iar, deoarece aceste depozite sunt mai putin concentrate, este nevoie de saparea mai multor puturi.

De asemenea, exista si probleme legate de mediu, existand pericolul contaminarii surselor de apa.

Nu in ultimul rand, companiile sunt foarte tacute cand vine vorba despre potentialul comercial, fiind greu de zis, in prezent, cat ar putea dura exploatarea si daca ar fi profitabila.

"Situatia este urmatoarea: daca o companie vrea sa foreze undeva, trebuie sa se bazeze pe expertiza, echipamentele si forta de munca americane. Acest lucru poate costa foarte, foarte mult", a declarat Ian Cronshaw, de la Agentia Internationala pentru Energie din Paris.

