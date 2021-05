Africa de Sud a anuntat ca va interzice cresterea leilor in captivitate pentru a fi vanati

Decizia vine dupa recomandari ale unei comisii numite de guvern pentru analizarea regulilor actuale cu privire la vanarea, vanzarea si tinerea in captivitate a leilor, elefantilor, rinocerilor si leoparzilor.Ministrul Mediului, Barbara Creecy, a declarat intr-o conferinta de presa ca raportul comisiei arata ca trebuie "oprita si inversata domesticirea leilor prin inmultire si tinere in captivitate". "Nu vrem cresterea, vanarea, mangaiereqa puilor si folosirea leilor in captivitate", a adaugat Creecy.Decizia, care urmeaza sa fie reglementata, probabil va atrage reactiile negative ale sectorului de crestere a leilor in captivitate, care este unul de multe milioane de dolari.Ministrul a precizat ca recomandarile nu au ca scop atacarea industriei vanatorii. "Nu interzicem vanatoarea legala, cu permis", a explicat Creecy.Ea a subliniat ca raportul recomanda sa se actioneze imediat "pentru a se stopa interactiunea turistilor cu leii captivi".Practiva vanatorii leilor crescuti in captivitate este de o lunga perioada controversata in Africa de Sud, unde multe animale sunt captive in incinte imprejmuite cu gard electric.