Amenda uriasa anuntata de ministrul Mediului in cazul in care extragerea ursului nu a fost legala

Tanczos Barna arata ca in februarie a fost emisa o derogare pentru extragerea unui urs din zona respectiva, iar acum "trebuie clarificat si demonstrat fara dubiu daca ursul recoltat este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere". "Este regretabil ca unii dintre colegi se antepronunta in perioada de ancheta, eu astept (...) sa primesc raportul oficial", sustine el. Tanczos mai afirma ca vor fi reanalizate procedurile pentru acordarea derogarii. "In cazul de fata se presupune ca aceasta extragere nu a fost facuta de un membru al asociatiei care a solicitat extragerea", mentioneaza el."In Romania in momentul de fata legislatia permite doar cotele de interventie si cotele de preventie. Cotele actuale sunt doar de interventie, cele de preventie inca n-au fost emise, desi legislatia prevede de anul trecut din luna mai. Ceea ce s-a intamplat in judetul Covasna este in momentul de fata... face obiectul unei anchete, s-au demarat doua anchete paralele, o ancheta este derulata de Garda Nationala de Mediu, respectiv a doua ancheta de Garda Forestiera", a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului.Cele doua anchete sunt in curs , a explicat Tanczos, precizand ca nu vrea sa se antepronunte si sa influenteze in vreun fel anchetele, astfel ca nu va vorbi despre documentele verificate."Voi face referire la ordinul emis de Minister pe data de 17 februarie, un ordin de derogare care permite extragerea unui exemplar de urs din fondul respectiv de vanatoare , acest ordin a fost publicat in Monotorul Oficial, iar executarea este sarcina asociatiei de vanatoare. Verificarea modului in care este pusa in practica aceasta derogare se face de catre agentiile judetene si de catre Garda forestiera din regiunea respectiva. Ceea ce trebuie stabilit in aceasta ancheta foarte clar - daca s-a respectat legea cu privire la derularea operatiunii de extragere si in acelasi timp trebuie clarificat si demonstrat fara dubiu daca ursul recoltat este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere", a subliniat el.Ministrul a adaugat ca asteapta un raport oficial in acest caz."Este regretabil ca unii dintre colegi se antepronunta in perioada de ancheta, eu astept, desi unele dintre informatii sunt probabil la dispozitia garzilor forestiere sau Garzii de Mediu, eu astept sa primesc raportul oficial", a afirmat Tanczos Barna.Tanczos a aratat ca, din iulie 2019 si pana in prezent, la minister au fost depuse peste 300 de solicitari de derogare, unele fiind aprobate, iar altele respinse."In cazul acestei asociatii, de exemplu, au fost trei solicitari, doua respinse, una aprobata. Cele trei solicitari se refera la trei exemplare de urs care au atacat animale, au intrat in gospodarii si au pus in pericol gospodarii, bunuri si viata umana. Doua dintre ele au fost refuzate din lipsa de documente si poze, procese verbale si alte documente, un dosar a fost aprobat", a detaliat ministrul.El a adaugat ca, dincolo de acest caz concret, vor fi reanalizate procedurile de acordare a derogarilor."Dupa finalizarea anchetei vom reanaliza procedurile de acordare a derogarilor. Trebuie sa revedem si sa reanalizam perioada de valabilitate a acestor derogari. Aceasta valabilitate a fost la un moment dat de pana la sfarsitul anului calendaristic, dupa aceea s-a redus la 60 de zile, la doua luni. In noile reglementari se regasesc reducerea si mai drastica a acestor valabilitati astfel incat in cazul in care in cateva zile, cateva saptamani nu se identifica acel urs care a provocat pagube sau care a atacat oameni si nu se poate face extragerea, sa isi piarda valabilitatea acel document si sa fie refacute documentatiile", a declarat Tanczos Barna.Tanczos Barna a subliniat ca nu este de acord cu folosirea cotelor de interventie in alt scop decat "interventia imediata, precisa, pentru eliminarea acelui exemplar care creeaza probleme"."Nu are nicio logica ca aceasta extragere sa fie facuta de altcineva decat membrii acelei asociatii de vanatoare. In cazul de fata se presupune ca aceasta extragere nu a fost facuta de un membru al asociatiei care a solicitat extragerea. Vom reanaliza aceste conditii pentru ca interventia chiar si preventia sunt doua exceptii prevazute inclusiv de Directiva Europeana care vin si trebuie sa rezolve problemele punctuale imediat pentru a inlatura un pericol si punct, nimic altceva", a sustinut el.Intrebat care ar putea fi sanctiunile date in acest caz, Tanczos a raspuns:Un print din Austria a ucis in luna martie cel mai mare urs brun din Romania, au anuntat organizatiile de mediu Agent Green si VGT (Austria), el fundamentandu-si acest gest printr-o derogare oferita de Ministerul roman al Mediului pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi facut pagube intr-o localitate din Covasna.O petitie online a fost initiata catre Ministerul Mediului pentru a fi stopata vanatoarea de trofee.Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca, probabil, institutia se va indrepta catre alte organe de cercetare. "Vrem sa vedem in ce conditii a fost impuscat exemplarul respectiv", a declarat Berceanu, adaugand: "Vrem sa nu mai avem niciun astfel de incident". El a sustinut ca in documente se vorbeste foarte mult despre un exemplar de urs si doar intr-un singur loc este mentionata o ursoaica cu pui. El a admis ca se poate ajunge la un dosar penal.Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat miercuri despre Arthur, cel mai mare urs brun din Romania care a fost ucis ilegal de un print din Austria in luna martie, ca se pare ca unele informatii din spatiul public nu sunt corecte si "se pare ca nu este cel mai mare urs, pana la urma". El a adaugat ca a discutat cu ministrul Mediului si ramane de vazut care sunt concluziile anchetei demarate.