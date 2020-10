Curiozitati despre balene. Specia care foloseste un cantec lung de 20 de minute pentru imperechere

Oamenii de stiinta avertizeaza ca aceste mamifere blande si inteligente sunt amenintate cu disparitia - multe specii de balena se afla in pericol din cauza incalzirii apelor oceanice si pentru ca sunt vanate excesiv de oameni. NOAA Fisheries a notat cateva informatii interesante despre acest mamifer marin uluitor:Masculii din specia Megaptera novaeangliae, balenele cu cocoasa, folosesc cantece complexe, car pot dura si 20 de minute, pentru a-si atrage partenerele.Masuratorile arata ca balenele albastre sunt cele mai mari animale de pe Pamant, putand atinge o lungime de aproximativ 30 de metri si o greutate de 150.000 de kilograme. Ca sa ne ajute sa vizualizam mai bine aceste cifre, oamenii de stiinta explica faptul ca o balena albastra adulta este cat 24 de elefanti. In plus, se pare ca balena albastra este cel mai mare animal care a trait vreodata pe Pamant, fiind mai mare si decat orice dinozaur.Se estimeaza ca indivizii din specia Balaena mysticetus pot atinge o varsta de aproximativ 200 de ani, iar balenele ucigase pot trai pana la un secol.Cel mai adesea, balenele calatoresc si traiesc in grup. Aceste grupuri sunt matrifocale, fiind formate in jurul unei femele, mama balenelor care formeaza grupul.Unele balene - precum beluga, cunoscuta si sub numele de delfinul alb - au gaturi foarte flexibile care permit o gama larga de miscari si de comunicare. Fluieraturile, clipocitul si toate celelalte sunete pe care beluga le scoate, le-au adus supra-numele de "canarul marilor".Balena gri, o specie extrem de rara, are unele dintre cele mai lungi rute de migratie anuala, parcurgand aproximativ 16.000 de kilometri.Desi balenele se mandresc cu unele dintre cele mai mari exemplare de pe planeta noastra, exista si specii de "balene pitice". Balaena rostrata si Balaenoptera bonaerensis sunt doua dintre ele si nu depasesc 10 metri lungime.Modul in care balenele din Atlanticul de Nord se hranesc le pune viata in pericol. Ele trebuie sa se ridice la suprafata pentru a manca si, din nefericire, zonele lor de hranire coincid adesea cu rutele navigate, ceeace le expune riscului de a fi lovite de ambarcatiuni.Oamenii de stiinta si activistii din domeniul protejarii ecosistemelor marine avertizeaza ca cererea mare de ulei de balena a adus casalotul in pragul disparitiei, acesta fiind vanat neincetat.In anul 2014, un exemplar din specia Ziphius cavirostris a atins un record de scufundare, inotand pana la o adancime de 2,992 metri. Oamenii de stiinta care au monitorizat scufundarea explica faptul ca aceasta a durat mai mult de doua ore.Creierul unei balene poate ajunge la o greutate de 9 kilograme, limba unei balene cantareste aproximativ cat un elefant, iar inima, cat o masina.In ciuda marimii grandioase, balenele se hranesc cu cele mai mici vietati maritime, astfel ca au nevoie de o cantitate foarte mare de hrana in fiecare zi.Balenele comunica intr-una intre ele, prin frecvente specifice, si se fac "auzite" la distante de aproximativ 1.600 de kilometri.Cititi si: