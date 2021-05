Excesele vanatoresti ale miliardarilor romani. Cum ucidea Ioan Niculae elefanti, bivoli sau facoceri

Printul Emmanuel de Liechtenstein, care l-a ucis pe ursul Arthur, are inaintasi faimosi chiar in Romania. Ioan Niculae, care era la un moment dat considerat cel mai bogat roman, era un vanator patimas.In 2014, el a aparut in paginile Times din Africa de Sud dupa o partida de vanatoare in care a ucis un elefant si a cerut sa ii fie impaiat si transportat in Romania. "Trebuie sa ai buzunare adanci ca sa vanezi elefanti", spune Diete Ochsenbein, de la firma de taxidermie, care s-a ocupat de impaierea elefantului.Ioan Niculae ar fi platit in februarie 2014 suma de 40.000 de dolari pentru a vana un elefant si inca 50.000 de dolari pentru a impaia animalul. El a mai ucis bivoli, gnu si facoceri, platind firmei de taximedrie 83.000 de dolari pentru impaierea tuturor acestor animale.Patronul firmei InterAgro si al echipei de fotbal Astra Giurgiu , Ioan Niculae executa o pedeapsa de cinci ani pentru cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare de spalare de bani.