Cum a fentat printul austriac dispensa care prevedea vanarea unui alt urs: "Este un vid legislativ"

Octavian Berceanu, seful Garzii de Mediu din Romania, a vorbit despre incidentul grav care a dus la uciderea unui urs de 17 ani in padurile din judetul Covasna.Potrivit acestuia, vanatorii au posibilitatea sa impuste un alt animal decat cel prevazut in derogarea emisa de autoritati pentru exemplarele violente. In acelasi timp, cei care abuzeaza de astfel de dispense nu pot fi trasi de la raspundere."Este un vid legislativ si cumva ar trebui sa indreptam lucrurile, pentru ca posibilitatea impuscarii altui urs decat cel mentionat in act, adica ursul care face paguba, exista substantial. As vrea sa evitam astfel de situatii critice pe viitor", a declarat Octavian Berceanu, invitat la postul RFI Seful Garzii de Mediu spune ca sustine initiativa membrilor asociatiei Agent Green, potrivit careia recoltarea exemplarelor de urs trebuie sa se faca in prezenta unor reprezentanti ai mai multor institutii. "Sustin 100% ca institutiile care semneaza derogarea pentru recoltarea unor astfel de exemplare si a exemplarelor din speciile strict protejate, cum ar fi ursul, recoltarea sa se faca in prezenta a cel putin doua persoane delegate de la Garda de Mediu si de la Agentia pentru Protectia Mediului, cele doua institutii care si semneaza dosarul si actul de derogare, respectiv fisele care constituie actul de derogare semnat de minister", a mai declarat Berceanu.Berceanu mai spune si ca Romania ar putea face demersuri pentru a stopa vanatoarea de trofee in viitor: "Primul lucru este sa faci monitorizarea speciei si a exemplarelor. Exista in momentul de fata tehnologie, care sa spuna foarte clar si sa specifice caracteristicile fiecarui exemplar care face pagube, asa cum avem noi pe Facebook sau pe aplicatii de telefon, care ne pot face recunoastere faciala, asa exista si aplicatii soft, care puse pe camere si pe imagini, pot sa faca recunoasterea exemplarului, astfel incat sa fie identificat cu precizie".