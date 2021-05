Prima reactie a printului care l-a ucis pe Arthur, cel mai mare exemplar de urs brun din Europa. Ce le-a raspuns ziaristilor de la Blick

Emanuel von und zu Liechtenstein (42 de ani) domiciliaza in Riegersburg, localitate situata in regiunea austriaca Stiria, unde administreaza un domeniu urias, construit in jurul anului 1100. In acelasi timp, activeaza ca doctor.Printul este un vanator cunoscut in Europa si un colectionar de trofee cu renume printre practicantii acestei indeletniciri.Multi comentatori suspecteaza ca incidentul deosebit de grav petrecut in Romania pe 13 martie 2021, cand un urs mascul de 17 ani a fost ucis in padurile din Covasna , are legatura cu obsesia printului pentru trofee de vanatoare "Masuratorile cadavrului indica faptul ca Arthur avea 593 de puncte din 600 care reprezinta maximum posibil in industria vanatorii de trofee", arata Gabriel Paun, presedintele Agent Green, cel care a sesizat incidentul. Sute de oamenii s-au aratat revoltati, prin postari pe Twitter , referitor la episodul de braconaj petrecut in padurile Romaniei.In acelasi timp, subiectul a fost abordat de zeci ce publicatii din Europa, printre care Der Spiegel sau Blick Ziaristii de la Blick au reusit sa-l contacteze in legatura cu acest subiect pe Emanuel von und zu Liechtenstein. Printul le-a oferit un raspuns lapidar si expeditiv: "Personal, nu vreau sa fiu implicat in aceasta discutie in niciun fel".Jurnalistii au fost curiosi sa afle cum a intrat printul pe firul derogarii pentru vanarea unei ursoaice violente pe raza Ocolului Silvic din Ojdula, judetul Covasna. Ursul impuscat nu avea nicio legatura cu femela pentru care s-a cerut derogarea . In plus, Arthur nu venea in zona comunitatilor locuite de oameni, ci traia in salbaticie, afirma reprezentantii Agent Green.