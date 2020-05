S-a facut voia lui Daea: Parlamentul a dat liber la impuscat cormorani. Ce spune Ministerul Mediului

Legi incalcite si contradictorii. Cate pasari vor fi ucise?

Ministerul Mediului, condus de liberarul Costel Alexe, ridica din umeri si transmite ca, atunci cand a avut ocazia, si-a exprimat dezacordul cu privire la uciderea cormoranilor.In tara noastra traiesc doua specii de cormoran: cel mic si cel mare. Potrivit celui mai recent recensamant, datand din 2013, am avea circa 55.000 de cormorani mici si 88.000 de cormorani mari, potrivit unui raspuns formulat de Agentia Nationala de Pescuit si Agricultura (ANPA) la solicitareaSi tot potrivit institutiei citate, un cormoran mic ar manca in jur de 375 de grame de peste pe zi, iar un cormoran mare ar consuma, in medie, 768 de grame de peste (avand nevoie, insa, si de pana la 3 kilograme de hrana pe zi, in perioadele de reproducere).Deranjati de numarul cormoranilor sunt piscicultorii care au balti. Acestia sustin ca pasarile sunt lacome si le mananca mare parte din peste, aducandu-i aproape in sapa de lemn. Asa ca pasarile ar mai trebui vanate si rarite, sustin antreprenorii.Ideea a fost expusa la nivel european de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea. Si a fost, in parte, sustinuta si de actualul ministru de resort, Adrian Oros.Una peste alta, mai multi parlamentari au depus, in decembrie 2019, un proiect de lege care prevedea includerea cormoranilor mari pe lista pasarilor care pot fi vanate. Aceasta lista, in sine, se regaseste intr-o anexa a Legii Vanatorii nr. 407/2006.Proiectul a trecut de Senat. Ulterior, a primit aviz pozitiv si de la comsiiile raportoare din Camera Deputatilor.In context, Societatea Ornitologica Romana (SOR) a transmis un mesaj public in care a explicat pe larg de ce vanarea cormoranilor risca sa faca mult mai mult rau decat bine.Din pacate, deputatii n-au tinut cont de recomandari si au votat includerea cormoranului mare pe lista pasarilor care vor putea fi vanate in perioada 1 septembrie - 28 februarie. Marti, pe 19 mai, legea a plecat spre promulgare , la presedintele Klaus Iohannis. Ramane sa aflam daca acesta va gira legea.L-am intrebat si pe ministrul Mediului, Costel Alexe, daca institutia pe care o conduce a fost consultata in problema impuscarii cormoranilor si daca a fost de acord.Mai ales ca - din intelegerea noastra - tocmai Ministerul Mediului va fi cel care va trebui sa decida cati cormorani vor fi ucisi. Si asta, in conditiile in care, din 2013 incoace, nici macar nu mai stim cu precizie cate astfel de pasari avem...Costel Alexe nu ne-a raspuns direct, printr-o declaratie. Informatiile solicitate ne-au fost oferite, dupa cateva zile, printr-un email din partea Ministerului Mediului semnat "Directia de Comunicare, Transparenta si IT".In raspuns, ministerul ne-a explicat cum s-a ajuns la obligatia de a proteja cormoranul si ce punct de vedere a exprimat cu privire la impuscarea pasarilor.Mai exact, potrivit ministerului citat, initial Directiva pasari (act normativ aplicabil la nivel european) interzicea vanarea cormoranului, instituind masuri speciale de conservare a speciei.Ulterior, din 1997, masurile speciale nu s-au mai aplicat. Cu toate astea, cormoranul a ramas protejat, ca pasare salbatica si migratoare."Mentionam faptul ca anexele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 transpun intocmai anexele Directivei Pasari, nepermitandu-ne sa adaugam specii noi", a transmis Ministerul Mediului la solicitareaCu alte cuvinte, doar cu ajutorul Directivei pasari, cormoranii mari nu pot fi feriti de vanatoare.Cu toate astea, exista deja cadrul legal international care inca protejeaza pasarile.Spre exemplu, Ministerul Mediului transmite ca Romania a ratificat, prin Legea 89 din 10 mai 2000, Acordul privind conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice (AEWA). Initial, pe lista de pasari protejate prin AEWA nu se afla cormoranul mare. Dar ulterior a fost introdus."Romania nu a actualizat Legea nr. 89 din 10 mai 2000 pentru a fi in acord cu prevederile actuale ale acordului, insa a participat la Reuniunile Partilor asumandu-si implementarea rezolutiilor adoptate, inclusiv introducerea speciilor pe anexele acordului.In conformitate cu AEWA, Romania are obligatia sa protejeze cormoranul mare", a mai transmis Ministerul Mediului, la solicitareaIn plus, tot potrivit ministerului citat, "desfasurarea activitatilor de vanatoare pe teritoriul rezervatiei (Deltei Dunarii, unde se afla cea mai consistenta populatie de cromorani - n.red.) este interzisa si constituie infractiune de braconaj, sanctionata potrivit legii".Ce se va intampla in Delta Dunarii daca presedintele Klaus Iohannis va promulga legea vanatorii cormoranului mare? Ramane sa vedem. Oricum, directorul executiv al SOR, Dan Hulea, a explicat pentruca - intrand sa vaneze cormoranul - omul va crea probleme in zonele protejate pentru toate celelalte specii care traiesc acolo.Ministerul Mediului a mai transmis, la solicitarea, ca si-a exprimat deja dezacordul cu privire la legea vanarii cormoranului mare. Si cu toate astea, legea tot a trecut de Parlament.Intrebarea este cum va sti Ministerul Mediului cati cormorani trebuie impuscati, pentru a stabili o cota de vanatoare, pana la toamna?La solicitarea, institutia a transmis ca pana la inceputul iulie va avea noi date cu privire la populatia de cormorani mari si mici de pe teritoriul Romaniei.