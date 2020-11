O proaspat descoperita specie de primate este deja in pericol de disparitie

Maimutele-langur (Trachypithecus) se hranesc cu frunze, au blana colorata in nuante de gri, ochi distinctivi si traiesc in Asia de Sud-Est.Animalul nou descoperit (Trachypithecus Popa) este deja in pericol de disparitie, din cauza vanatorii si a pierderii habitatului.Oamenii de stiinta suspectau de mult timp ca ar putea exista o noua specie in Myanmar, avand in vedere ADN-ul extras de la alte maimute salbatice, insa alte dovezi au fost greu de gasit, pana de curand.Potrivit BBC , avand la dispozitie foarte putine informatii, cercetatorii au inceput sa analizeze specimenele istorice depozitate in muzeele de istorie naturala din Londra, Leiden, New York si Singapore.Primii exploratori in Birmania au colectat la vremea respectiva specimenele de maimute, care insa nu au mai fost niciodata analizate cu noile tehnologii.Cercetatorii au extras ADN si au masurat trasaturile fizice, precum lungimea cozii si a urechilor, pe care le-au comparat apoi cu cele din populatia salbatica.Astfel, o noua specie a fost dezvaluita, maimuta Popa-langur, care poate fi gasita doar in padurile din centrul tarii. Mare parte dintre indivizi locuiesc intr-un sanctuar natural, aflat in apropiere de locul de pelerinaj de la poalele Muntelui Popa."Popa-langur, recent descrisa, este deja in pericol de disparitie, astfel ca e absolut crucial sa protejam populatia ramasa si sa convingem comunitatile locale si sectorul privat sa protejeze viitorul acestei specii", a spus Frank Momberg, de la grupul de conservare Fauna & Flora International.Momentan, exista aproximativ 250 de exemplare din noua specie, care traiesc in patru zone izolate.In ultimul deceniu, Myanmar s-a deschis colaborarilor internationale cu oamenii de stiinta, ceea ce a dus la descoperirea unor specii noi, inclusiv reptile, amfibieni. Dar descoperirea unei noi specii de primate este foarte rara.Christian Roos, de la laboratorul de genetica a primatelor, din cadrul Centrului German pentru Primate, din Gottingnen, a declarat ca animalele se confrunta cu amenintari majore, legate de pierderea habitatului si vanatoare "Vanatoarea este o mare problema, dar amenintarea cea mai mare este habitatul redus si fragmentat pana aproape de disparitie, din cauza incalcarii umane", a explicat Roos.Studiile genetice au aratat ca langurul Popa (Trachypithecus Popa) s-a separat de alte specii cunoscute acum aproximativ un milion de ani.