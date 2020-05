Zapada din Antarctica capata nuante verzi din cauza modificarilor climatice

Ziare.

Temperaturile in crestere cauzate de schimbarile climatice contribuie la formarea si raspandirea asa numitei "zapezi verzi", care a devenit atat de des intalnita in anumite locuri, incat este vizibila chiar si din spatiu, potrivit unui nou studiu publicat miercuri.In timp ce prezenta algelor in Antarctica a fost remarcata cu mult timp in urma in cadrul mai multor expeditii, precum cea organizata de exploratorul britanic Ernest Shackleton, nu se cunostea cu exactitate intreaga amploare a fenomenului.Recent, folosind datele colectate pe o perioada de doi ani de satelitul Sentinel 2 al Agentiei Spatiale Europene (ESA), combinate cu cele obtinute in urma observatiilor la sol, cercetatorii de la Universitatea Cambridge si British Antarctic Survey au creat prima harta a infloririi algelor pe coasta Peninsulei Antarctice."Avem acum o referinta in ceea ce priveste locul in care se gaseste inflorirea algelor si putem vedea daca multiplicarea acestora va spori in viitor asa cum sugereaza estimarile", a declarat Matt Davey, cercetator la Facultatea de Stiinte ale Plantelor din cadrul Universitatii Cambridge, pentru Reuters.Muschii si lichenii sunt considerati organismele fotosintetice dominante in Antarctica, dar potrivit noii cartografieri, au fost descoperite 1.679 de zone separate de inflorire care sunt o componenta cheie in ceea ce priveste abilitatea continentului de a capta dioxid de carbon din atmosfera."Inflorirea algelor in Antarctica este echivalentul lipsei unei cantitati de carbon corespunzatoare a 875.000 de drumuri pe distante medii in masini alimentate cu benzina in Marea Britanie", a spus Davey. "Pare o cantitate foarte mare, dar, in ceea ce priveste bugetul emisiilor de carbon la nivel mondial, este nesemnificativ"."Absoarbe dioxid de carbon din atmosfera, dar nu va face nicio diferenta semnificativa in ceea ce priveste cantitatea de dioxid de carbon care ajunge in atmosfera in acest moment", a precizat acelasi expert.Verdele nu este singura pata de culoare care se observa pe teritoriul Antarcticii. Cercetatorii intentioneaza desfasurarea unor studii similare pe tema algelor rosii si portocalii, desi acest lucru se dovedeste mai dificil de cartografiat din spatiu.